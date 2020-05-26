Японские врачи предупреждают родителей, что медицинские маски не стоит использовать в качестве средства индивидуальной защиты для детей до двух лет. Дело в том, что из-за них у малышей возникает риск теплового удара, а нагрузка на сердце повышается. Кроме того, маски могут вызвать асфиксию.

Об этом со ссылкой на Японскую ассоциацию педиатров пишет РБК.

Отмечается, что у младенцев узкие дыхательные пути, поэтому медицинские маски и представляют угрозу их здоровью. В случае, если они затруднят дыхание младенцев, у них могут возникнуть приступ удушья.

"Прекратите использовать маски для детей до двух лет", - сказано в заявлении организации.

Специалисты также отмечают, что медицинские маски создают дополнительную нагрузку на сердце, а в жаркую погоду увеличивают риск теплового удара. Также часто у младенцев возникает рвота, что при ношении маски может вызвать пневмонию и удушье.

Американская академия педиатрии и CDC, ассоциация центров по контролю и профилактике заболеваний, придерживаются того же мнения.

Напомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения рассказали, что медицинские маски можно выбрасывать с обычным бытовым мусором.

Также мы писали, что, по информации Минздрава, социальная дистанция и маски останутся в Украине и после карантина.