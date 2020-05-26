Тем, как развивается политическая ситуация в Украине, довольны всего 17,8% жителей столицы. Считают, что направление в чем-то правильное, а в чем-то нет - 30% киевлян. Не поддерживают нынешний курс 43,3% опрошенных в Киеве.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного в Киеве с 8 по 20 мая Центром социальных и маркетинговых исследований "Социс".

Также стало известно, что недовольны нынешней ситуацией в городе 35,4% жителей Киева, 31,8% опрошенных считает, что развитие политической ситуации в чем-то правильное, а в чем-то нет. При этом 23,3% респондентов полностью одобряют с актуальным развитием событий в столице.

Оценка настроений жителей Киева. Инфографика: Социс

73,2% опрошенных киевлян считают, что экономическое положение в Украине ухудшилось, растущую безработицу видят 71,4% жителей столицы, снижение уровня жизни населения отметили 69,8% респондентов. Негативно ситуацию с коммунальными тарифами в стране оценили 56,3% опрошенных.

При этом лишь 10,3% видят улучшение с достижением мира в Украине, 52% - не видят изменений, 30,6% увидели ухудшение. 9,6% считают, что улучшилось медицинское обслуживание в стране, 26,3% не видят изменений, 50,4% - увидели ухудшение. 8,4% отметили улучшение в борьбе с коррупцией, 48,3% считают, что без изменений, 33,9% - указали на ухудшение ситуации с этим.

Оценка настроений жителей Киева. Инфографика: Социс

Стоит отметить, что тема эпидемии коронавируса на момент опроса была очень важна для 49,2% киевлян, для 15,1% - весьма важна, для 19,2% - умеренно важна, для 6,4% - мало значима, и для 8,3% - совсем не важна.

73,5% жителей столицы предпочитают получать информацию с новостных веб-сайтов, 61,9% - из социальных сетей, 52,8% - с общенационального и регионального телевидения, 17,3% - от друзей, коллег, родственников, знакомых и соседей.

Оценка настроений жителей Киева. Инфографика: Социс

Среди телеканалов жители Киева больше всего смотрят "1+1" – 31%, ICTV – 21,5%, "Украину" – 19,1%, "Интер" – 14,9%, "112 Украина" – 13,7%, "Прямой" – 11,8%, СТБ – 10,9%, News One – 9,3%, "24 канал" – 8,2%, остальные телеканалы смотрят меньше 7%.

Оценка настроений жителей Киева. Инфографика: Социс

Как отметили социологи, всего было опрошено 4000 человек путем телефонного анкетирования. Исследование прошло во всех 10 административно-территориальных районах столицы. Статистическая погрешность исследования составляет 1,9%.

Также "Страна" сообщала, как граждане нашей страны экономят во время карантина. 82% украинцев покупают меньше продуктов, а 77% не оплатят коммуналку.

Ранее мы писали, что недавно социологи опросили 1523 жителей всей Украины. Более половины опрошенных сказали, что не занимали денег во время карантина, а 8,3% сами давали в долг.