Сегодня, 26 мая, Владимир Путин сделал ряд заявлений, которые касаются дат проведения парада Победы и акции "Бессмертный полк". В этом году они были перенесены из-за пандемии коронавируса и всеобщей самоизоляции, введенной в России.

"Страна" публикует главные заявления президента РФ.

Парад Победы 24 июня 2020

Парад Победы по случаю 75-й годовщины праздника пройдет 24 июня. Распоряжение сегодня дал президент России в прямом эфире в ходе совещания с руководителям ведомств.

Владимир Путин сказал, что власть сделает все возможное, чтобы данный парад был "легендарным" и "историческим". Такое решение он принял в связи с тем, что, по мнениям специалистов, пик коронавируса в РФ пройден.

24 июня - это среда, рабочий день. Не исключено, что власти могут объявить его выходным, чтобы граждане смогли наблюдать за действом.

Эта дата была выбрана неслучайно. Она приурочена к первому параду Победы на Красной площади - 24 июня 1945 года.

До эпидемии коронавируса планировалось, что парад Победы в этом году в Москве будет самым масштабным за все годы проведения.

Также Минобороны России приглашало представителей 20 иностранных армий пройти по Красной площади.

Путин официально звал многих иностранных лидеров, включая президента США Дональда Трампа. Тот не обещал, что приедет. А вот президент Франции Эммануэль Макрон ранее подтверждал свое присутствие.

Автор телеграм-канала "Пул №3", корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов уже назвал тему состава гостей интригой длиной в месяц.

"Вот и еще одна интрига длиной в целый месяц: кто приедет на Парад?

Лукашенко? Пашинян? Алиев?

Стратегический друг Си Цзиньпин?

Далекий друг Мадуро?

Обещавшийся на 9 мая Макрон?

Ничего не обещавшая Меркель?

Не дай бог Трамп?

Кто согласится? Кто уклонится под коронавирусным предлогом?

Нужно ли вообще собирать иностранных лидеров?", - написал Смирнов.

Бессмертный полк 26 июля 2020 или в конце августа

Акция "Бессмертный полк", когда граждане шествуют по центру Москвы и своих городов с портретами воевавших родственников, Путин решил провести 26 июля 2020 года.

В России в этот день нет праздников, связанных с боевыми действиями. Почему была выбрана такая дата - неизвестно. Возможно, это просто последнее воскресенье июля и у власти расчет, что к тому времени страна победит коронавирус и режим самоизоляции будет полностью отменен.

Ведь соблюдать дистанцию на таких мероприятиях крайне сложно. Да и в масках, вероятно, выйдут не все. Для понимания массовости, в прошлогоднем полку по всей России приняли участие около девяти миллионов человек. Из них около 700 тысяч человек в Москве, несмотря на ливень. В Петербурге - там погода была лучше - по улицам города одновременно пришли более миллиона граждан.

Владимир Путин, назначая "Бессмертный полк" на 26 июля, сделал примечание, что необходимо оценивать все инфекционные риски. И если будут инфекционные угрозы - перенести мероприятие еще на месяц, то есть на конец августа 2020 года.

Регулярно в акции принимает участие и сам Путин. Он идет с портретом своего отца-фронтовика Владимира Спиридоновича Путина.

Владимир Путин в "Бессмертном полку" с портретом отца. Фото с сайта Кремля

Более подробно, что именно сегодня сказал Путин о Параде Победы и "Бессмертном полке" - на видео ниже.

Обращение Путина сегодня, 26 мая, о параде и Бессмертном полке: