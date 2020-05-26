В России определились с датой проведения парада Победы, который был перенесен из-за эпидемии коронавируса. Как сообщил президент РФ Владимир Путин, парад Победы пройдет в Москве 24 июня. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Путина, к масштабному мероприятию уже начали готовиться. В частности, министру обороны Сергею Шойгу поручили обеспечить самый строгий режим безопасности и свести к минимуму риски.

Кроме того, Путин назвал дату проведения марша "Бессмертного полка" - 26 июля. Таким образом мероприятие состоится через месяц после парада Победы, поскольку во время этого мероприятия практически невозможно соблюсти необходимую социальную дистанцию.

Ранее "Страна" писала о том, что в Москве на репетициях парада к 75-летию Победы коронавирусом заболели сотни военных.

Также мы сообщали, что появилось видео первого в истории Туркменистана парада Победы.