В понедельник, 25 мая, Печерский райсуд Киева заочно арестовал экс-министра обороны в деле про расстрелы на Майдане 18-20 февраля 2014 года. В то время ведомство возглавлял Павел Лебедев.

Об избрании меры пресечения сообщает пресс-служба Офиса прокурора в Telegram-канале.

Экс-министр обороны фигурирует в уголовном производстве по фактам организации ряда тяжких и особо тяжких насильственных преступлений, в том числе умышленных убийств, совершенных в период с 18 февраля 2014 года по 20 февраля 2014 в центральной части Киева.

"В этом уголовном производстве расследуются обстоятельства организации бывшим президентом Украины превышения власти и служебных полномочий работниками правоохранительных органов, превышения власти рядом бывших высокопоставленных с целью препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, что привело к массовым жертвам среди митингующих, то есть до наступления тяжких последствий, в том числе умышленных убийств и покушений на умышленные убийства участников массовых акций протеста в центральной части Киева и террористическому акту", - сообщают в пресс-службе Офиса Генпрокурора.

Уточняется, что теперь сторона обвинения может начать в отношении экс-министра процедуру экстрадиции. Также прокуроры будут обращаться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования.

Отметим, что Павел Лебедев возглавлял Минобороны с 24 декабря 2012 по 22 февраля 2014 года. После событий Майдана он сбежал в аннексированный Крым.

Напомним, бывший главнокомандующий ВСУ Владимир Замана, что в 2014 году тогдашний министр обороны Павел Лебедев пытался подготовить приказ о применении Вооруженных сил Украины в Киеве в ходе Майдана.