В музее Гончара в Киеве, где находятся картины, которые принадлежат экс-президенту Петру Порошенко, и в связи с которыми проводится расследование, следователи ГБР пытаются проникнуть в комнату, где они хранятся. Но сотрудники музея и адвокат экс-президента не дает этого сделать.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Директор музея Гончара заявил, что следователи ГБР требовали от него открыть комнату, где находились картины, которые принадлежат семье Порошенко. Однако, поскольку экс-президент не дал на это добро, силовикам пришлось уехать ни с чем.

"Для размещения картин в музее Порошенко обратился 23 мая. На данный момент выставка не открыта, сегодня была только презентация, на основании чего я и отказал ГБР", - заявил директор музея Петр Гончар.

На презентации Порошенко представил картины таких художников как Айвазовский, Малевич, Левитан, Коровин

"Решение суда о проведении следственных действий мне никто не показывал", - добавил директор музея.

Позже следователи ГБР в сопровождении спецназа зашли в помещение музея для проведения следственных действий. Сотрудники музея шутят, что столько посетителей ещё никогда не было.

Адвокат Петра Порошенко Игорь Головань, в телефонном разговоре с директором музея заявил, что для проведения следственных действий нужно решение суда, а так как сотрудники ГБР его не предъявляют, пусть ломают двери музея или уезжают.

Поддержка Порошенко вызвала полицию, чтобы те разобрались действительно ли это сотрудники ГБР, и что они здесь делают. Полиция приехала через 20 минут.

Патрульному полицейскому один из сотрудников показал свое удостоверение и сказал, что через 10 минут ему следователь все объяснит.

Также патрульный заявил, что он не имеет права проверять законность действий сотрудников ГБР: "Я могу только удостовериться, что это сотрудники ГБР и все".

Позже приехал депутат Европейской солидарности Артур Герасимов, он заявляет, что команду ГБР об уголовном преследовании Порошенко, дали в Офисе Президента.

На данный момент следователи ГБР в помещение музея не заходят, просто стоят и говорят, что проводят здесь следственные действия. Но какие конкретно не называют.

Напомним, сегодня на 11:00 в ГБР был запланирован допрос экс-президента Петра Порошенко. Однако он на него не явился, устроив на это же время выставку своей коллекции картин, которые проходят по этому делу.

Отметим, что допрос должен был пройти по делу о 43 вывезенных из страны картинах. Согласно неофициальным данным, речь идет о полотнах русских мастеров, которые находились в частной коллекции президента, но покинули страну. Среди них работы Айвазовского, Сурикова, Репина, Глазунова (в том числе "Русская красавица").