В киевском "Динамо" продолжают готовиться к возобновлению матчей украинской Премьер-лиги. Футболисты уже запланировали товарищеский матч против донецкого "Олимпика".

Об этом сообщает пресс-служба Украинской федерации футбола во вторник, 26 мая.

Как отмечается, матч состоится в среду, 27 мая, в 14:00 на стадионе имени Лобановского без зрителей на трибунах. Однако для болельщиков киевский клуб планирует организовать прямую трансляцию на YouTube-канале.

Для обоих соперников этот спарринг станет вторым после выхода из карантина. Ранее "Динамо" сыграло вничью с лидеру Первой лиги "Рухом" - 0:0, а донецкая команда победила "Колос" (2:1).

30 мая в Украине собираются возобновить футбольные соревнования, но в СМИ появилась информация о возможном переносе рестарта сезона на 6 июня.

В первом же туре после рестарта киевляне встретятся с лидером чемпионата "Шахтером".

Напомним, чемпионат Украины в середине марта ушел на вынужденную паузу в связи с пандемией коронавирусной инфекции. На момент приостановки состоялось 23 тура. Командам осталось сыграть по девять матчей. "Динамо" в турнирной таблице УПЛ занимает третье место, уступая луганской "Заре" по дополнительным показателям. "Олимпик" расположился на предпоследней 11 строчке.