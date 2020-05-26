Подать документы на зачисление детей в детские сады Киева можно будет онлайн с 1 июня. А для поступления в первые классы родители будущих школьников должны будут подать оригиналы документов до сентября.

Об этом во вторник, 26 мая, рассказал мэр столицы Виталий Кличко во время своего брифинга.

"Рассылку приглашений садов, согласно поданных заявок и электронной очереди, Департамент образования возобновит с 1 июня. И с этой даты родители могут подать документы в электронном виде. А для поступления в первые классы школ надо подать оригиналы необходимых документов. Их будут принимать в школах с 1 июня по 1 сентября", - отметил мэр.

Также Кличко напомнил, что пробное ВНО в столичных школах пройдет с 15-го по 17-е июня. Основное ВНО начнется с 25 июня. График и места проведения оценки будут обнародованы на сайте Департамента образования и науки.

Напомним, что в Украине 25 мая началась регистрация на дополнительную сессию ВНО-2020. Она будет проходить 24 июля-10 августа, однако сдать тестирование в это время могут не все желающие.

Ранее мы писали, что по словам главы Минздрава Максима Степанова, после открытия детских садов дети будут находиться в них без масок.