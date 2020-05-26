Глава Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре обсудил вопросы распространения коронавируса и меры противодействия этому со стороны правительства с Зузаной Чапутовой, президентом Словакии, где на днях ввели уже четвертую стадию послабления карантина.

"Немногие страны смогли взять распространение эпидемии под контроль, как это удалось Словаки", - заявил Зеленкский и поблагодарил коллегу за гуманитарную помощь, которая Словакия оказала Украине для борьбы с распространением коронавируса, сообщается на сайте главы государства.

Также Зеленский обратился к президенту Словакии с просьбой о дальнейшей поддержке нашей страны в сотрудничестве с ЕС и международными финансовыми организациями.

Кроме того, президент Украины отметил заинтересованность украинской стороны в скорейшем подписании украинского-словацкого соглашения, которое позволит возобновить работу Международного аэропорта "Ужгород".

"Этот аэропорт очень важен для Украины и Закарпатского региона. Рассчитываю на скорейшее согласование сделки Словакией. Также убежден, что после завершения карантинных мероприятий наши правительства должны совместно приложить усилия для восстановления динамики сотрудничества в торгово-экономической, транспортной, трансграничной сферах" - отметил Владимир Зеленский.

Особое внимание во время разговора было уделено ситуации на Донбассе и состояния выполнения договоренностей Парижского саммита в нормандской формате.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский попросил помощь у Израиля в борьбе с коронавирусом.

Также мы сообщали, что Зеленский сообщил о катастрофической нехватке средств защиты в украинских больницах.