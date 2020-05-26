Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому идею о подключении волонтеров к борьбе с коронавирусом. Они должны будут следить за соблюдением противоэпидемических правил. Президент Владимир Зеленский поддержал эту инициативу.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Правительство планирует привлечь волонтеров, которые будут следить за соблюдением гражданами противоэпидемических правил в местах потенциального скопления людей. Они также информировать их о правильном ношении маски, соблюдение социальной дистанции, правил посещения магазинов и заведений" - сообщается в Telegram-канале Дениса Шмыгаля.

По его словам, такая инициатива появилась в Италии и продемонстрировала сплоченность в борьбе с коронавирусом.

"Это очень хорошая идея. Поддерживаю ее воплощение в Украине. Волонтеры могли бы напоминать людям о необходимости социальной дистанции, ношение масок. Таким образом, исходя из карантина, мы помнили бы, что угроза все еще существует и надо соблюдать правила безопасности", - сказал Владимир Зеленский.

Идею поддержали и в Минсоцполитики.

Напомним, по состоянию на утро вторника, 26 мая, в Украине выявили уже 21 584 случая коронавируса. В это же время вчера сообщалось о 21 245 пациентах с Covid-19. За сутки в стране зафиксировали 339 новых пациентов.

Также "Страна" писала, что в Киеве за минувшие сутки выявили 58 случаев коронавируса. Это в два раза больше, чем днем ранее, 25 мая.