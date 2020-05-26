Французская газета Le Monde опубликовала карту пандемии коронавируса в мире, на которой Крым был обозначен как часть России. Впрочем, позже ошибку на ней исправили.

Об этом сообщают "Крым. Реалии".

Карта появилась в разделе о распространении коронавируса во Франции и в мире. Она интерактивная - если навести курсор на РФ, Крым обозначался как часть территории России.

Впрочем, судя по всему, ситуацию после ряда публикаций в украинских СМИ исправили. По состоянию на 14:30, 26 мая, Крым на карте на сайте Le Monde отображается уже как часть Украины.

Напомним, что Нацсовет по ТВ проверит канал "1+1" за карту Украины без Крыма, показанную в новостях.