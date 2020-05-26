В возрасте 73 лет умер Николай Баландюк, депутат первого созыва Верховной Рады Украины.

Об этом во вторник, 26 мая, сообщил его коллега по первому в истории страны парламенту Александр Барабаш.

"Наши искренние соболезнования родным и близким Николая Степановича. Его светлый образ всегда будет с нами - всеми, кто знал и любил Николая", - заявил экс-нардеп. Также сообщается, что Баландюк долгое время боролся с тяжелой болезнью, однако какой именно - не уточняется.

Николай Степанович Баландюк родился в Черкасской области 8 января 1947 года. Был народным депутатом Украины I-го созыва (1990-1994), занимал должность секретаря постоянной Комиссии по иностранным делам. Кроме того он был ликвидатором последствий аварии на Чернобыльской АЭС и комендантом города Чернобыль летом 1986 года.

Умер экс-нардеп Николай Баландюк. Скриншот: Александр Барабаш в Фейсбук

Напомним, что недавно умер Анатолий Матвиенко, депутат шести созывов, который в разные годы был членом команд Юлии Тимошенко, и бывших президентов Виктора Ющенко и Петра Порошенко.

Ранее в этом месяце умер нардеп от группы "Доверие" Валерий Давиденко. Тело депутата обнаружили в его собственном офисе.