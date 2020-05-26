TikTok обогнал YouTube, Tinder и Netflix по заработку. Фото: Pixabay

TikTok вместе со своим китайским клоном Douyin в апреле вышли на первое место по покупкам внутри приложений.

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на данные Sensor Tower без учета игр и рекламы. 

Так, за месяца показатели TikTok и Douyin на покупках в приложениях увеличились в десять раз до 78 миллионов долларов, обогнав даже YouTube, Tinder и Netflix, которые делают ставку на платные подписки. 

YouTube оказался на втором месте в рейтинге с выручкой почти 76 млн долларов США. В первую пятерку также вошли Tinder, Disney+ и видеосервис Tencent Video.

В Douyin пользователь через внутреннюю валюту может поддерживать авторов понравившегося контента.

Напомним, в конце февраля Tiktok стал самым популярным приложением в мире.

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