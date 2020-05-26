Генпрокурор Ирина Венедиктова обвинила Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) в бездействии. Она заявила, что в ходе изучение состояния расследования уголовных производств были выявлены многочисленные нарушения, которые свидетельствуют о ненадлежащем исполнении служебных обязанностей руководством и прокурорами, которое не останется без реакции со стороны Офиса генпрокурора.

Об этом Ирина Венедиктова заявила в своем видеообращении.

По ее словам, в актуальных и резонансных процессах подозрения чиновникам сообщали два, три, а иногда четыре года назад, а следствие до сих пор остается не завершенным. Виновные к ответственности не привлечены и многомиллионные убытки не возмещены.

Для доказательства своих слов Венедиктова привела примеры.

"Вопреки постановлению следственного судьи, Специализированной антикоррупционной прокуратурой не обеспечено принятие законного решения в отношении бывшего топ-руководителя правоохранительного органа по факту незаконного завладения земельным участком в Киеве.

В рекреационной местности в Пуще Водице, где чиновнику дали всего две служебные комнаты, он вырубил ценные деревья, обнес гектар площади забором и построил себе дворец на 1000 квадратов. Еще в 2017 году ему сообщено о подозрении, затем он был в международном розыске, а в прошлом году стал народным депутатом Украины", - сказала генпрокурор.

По словам Венедиктовой, в ноябре 2019 расследование этого дела поручили детективам НАБУ.

"Прокурорами САП в течение шести месяцев после получения этого производства не было обеспечено выполнение ни одного следственного и процессуального действия, хотя предыдущим органом досудебного расследования допрошено более 100 человек и проведено 30 судебных экспертиз. В результате, из-за нарушения разумных сроков производства закрыто. Соответственно, причиненные миллионные убытки государству не возмещены, незаконно изъята земля не возвращенная общине Киева, а подозреваемый избежал ответственности", - добавила генпрокурор.

Также из-за "неуклюжести прокурора САП" буксует дело, связанное с растратами в Укроборонпроме и Службе автомобильных дорог (из-за нарушения сроков расследования это уголовное производство было закрыто).

По ее словам, САП не спешит привлекать к ответственности топ-чиновников.

Напомним, что ранее Венедиктова отчиталась за два месяца работы Генпрокурором, не упомянув дела Порошенко, Укроборонпрома и Стерненко.

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