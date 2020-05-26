В Тернополе из-за несчастной любви покончил с собой чемпион Украины по бодибилдингу 2012 года - Любомир Шкодзинский. Молодому человеку было 26 лет.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает портал "Тернопольцы".

Любомир Шкодзинский занимался спортом, был персональным тренером по бодибилдингу и фитнесу. Спортсмену на момент суицида было всего 26 лет.

Сообщается, что Любомир повесился и спасти жизнь ему не удалось. Причинами самоубийства называют неразделенную любовь и неудачи в работе.

Прощание с молодым человеком проходит в Тернополе сегодня, 26 мая на территории психиатрической больницы.

Напомним, киевлянин в первый день работы метро попытался покончить с собой, прыгнув с парапета на остановке "Днепр". Его остановил полицейский.