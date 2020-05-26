Правоохранители в Житомирской области раскрыли детали стрельбы в Житомирской области, в результате которой были убиты семь человек. Как оказалось, рыбалки не первый раз приезжали к Александру Захаренко, а с одним из убитых он дружил около 10 лет.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"В рамках уголовного производства, начатого по ст. 115 (Умышленное убийство)... полицейские провели комплекс следственно-розыскных действий. Так, на месте происшествия проведен тщательный осмотр и изъят ряд следовой информации, которая поможет воспроизвести ход событий того вечера", - говорится в сообщении.

Уточняется, что правоохранители опросили по данному факту несколько десятков человек. По словам родственников убитых, мужчины выехали из дома утром, 21 мая. Они праздновали день рождения одного из них, поэтому решили отправиться в место, где уже бывали.

"Тела двух мужчин, 1986 и 1973 годов рождения, были обнаружены в альтанке, где ужинали вместе с арендатором ставка. Тела еще двух мужчин полицейские нашли при входе ко второму дому, где на момент конфликта шестеро из гостей уже спали. Самый молодой из них был в дружеских отношениях с убийцей около 10 лет и никаких конфликтов до того между ними не возникало", - подчеркивается в сообщении.

Также в полиции уточнили, что тела трех мужчин были обнаружены прямо в постелях.

"В ходе предварительного осмотра было изъято шесть единиц огнестрельного оружия – оно зарегистрировано и принадлежит участникам событий", - утверждают правоохранители.

Полиция раскрыла детали бойни под Житомиром, где убили семь человек. Фото: zt.npu.gov.ua

Напомним, 22 мая, около часу ночи в селе Новоселица Попельнянского района Житомирской у частных прудов местный житель, арендатор, при конфликтной ситуации с неизвестными совершил ряд выстрелов из охотничьего ружья, в результате чего смертельные огнестрельные ранения получили семь человек.

Позже сын расстрелявшего семь человек в Житомирской области Анатолия Захаренко, Алексей, рассказал, что в роковое утро к его отцу приехали разбираться за "подставу".