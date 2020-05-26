Андрей Федур (слева) считает, что тело Бузины никто не опознал. Фото
Андрей Федур (слева) считает, что тело Бузины никто не опознал. Фото "Цензор"

Недавно дело об убийстве Олеся Бузины получило новый импульс. Его с осторожностью можно назвать позитивным.

Генпрокурор Ирина Венедиктова встретилась с матерью убитого пять лет назад писателя. До этого Валентине Павловне отказывали в аудиенциях два ее предшественника: Руслfн Рябошапка и Юрий Луценко. 

После этой встречи кое-что изменилось и в судебном процессе, который тянется уже много лет, пока обвиняемые в убийстве радикалы Медведько и Полищук гуляют на свободе. Ведомство Венедиктовой усилило прокурорскую группу - прислав туда представителей Офиса генпрокурора. 

Поможет ли это ускорить рассмотрение дела - пока неизвестно, однако сигнал оптимистический. Ведь предыдущая власть даже не хотела делать вид, что заинтересована в наказании виновных. И меняла судей, суды и прокуроров, бесконечно затягивая процесс. 

После решения Венедиктовой, сторона защиты немедленно попыталась дать ее людям отвод, однако его не удовлетворили. 

Но защита националистов не сдается и придумывает новые способы, затянуть дело об убийстве Олеся Бузины и превратить его в фарс.

"Бузина жив"

Судя по недавнему Facebook-посту адвоката обвиняемых в убийстве Андрея Федура, его новая стратегия - превращать дело в абсурд. 

То есть, чем ближе дело к рассмотрению доказательств против Медведько и Полищука, тем более яростно их защита вводит в ход самые "отчаянные" аргументы. 

Например, о том, что тело Бузины никто не опознал, а потому, якобы, и непонятно - был ли убит Бузина или нет. 

"Мне интересно, знает ли генпрокурорша Ирина Венедиктова что:

1. В этом деле вообще не проводилось опознание трупа (последствия специалистам надеюсь не нужно объяснять)!

2. Кто "узнал" и заявил об убийстве именно Олеся Бузины, где и когда это произошло (очень интересная история)", - написал Федур.

Андрей Федур скриншот

В комментариях с Андреем Федуром поспорил адвокат Александр Шадрин.

"В 90% убийств не проводят опознание трупа.

Хотите сказать, что это не Бузина, а другой человек? Или что Бузина жив? Может когда матери выдали труп на погребение, она сказала, что это не он?", - спросил Шадрин.

"Я не видел тело, следователь или прокурор также не принимали участие во вскрытии. И не говорите мне, что сегодня уже в 100% случаев они не ходят на вскрытие", - ответил ему Федур.

Правда, на прямой вопрос - "Вы собираетесь поставить под сомнение, что убит именно Бузина?" - адвокат ответил уклончиво: "Пусть прокурор доказывает". 

Андрей Федур комментарии

То есть глава группы адвокатов утверждает по сути, что "нету тела - нету дела". Труп Олеся Бузины, по мнению Федура, в деле вообще отсутствует. 

Интересно, что этот "аргумент" появился у Федура только через два года после того, как дело было передано в суд. 

То есть, судя по всему, появление представителей Офиса генпрокурора озадачило адвокатов защиты и они решили выдать на гора даже самые абсурдные аргументы, чтоб превратить дело в фарс.

Ведь понятно, что если даже какие-то процедуры и были нарушены при опознании и осмотре тела Бузины это не отменяет факт самого убийства и собранные доказательства по делу.

На заявление адвоката отреагировали и в Раде. 

"Офис Генерального прокурора наконец-то обратил внимание на вопиющую несправедливость в отношении погибшего Олеся Бузины и подключился к судебному процессу. Но это не помешало адвокатам подозреваемых, привыкших к лояльности следствия, выступить с возмутительной идеей. Они рискнули поставить под сомнение сам факт убийства и стремятся окончательно развалить дело, - заявили в партии "Оппозиционная платформа". - Если убийцы Олеся Бузины не будут наказаны это развяжет руки политическим террористам. Это будет означать, что государство признает и поддерживает насилие, убийство и террор в качестве допустимых способов разрешения политических противоречий".

Что сейчас происходит с делом Бузины

Олеся убили 16 апреля 2015 года. Его застрелили у подъезда собственного дома в Киеве.

Бузину похоронили на Берковецком кладбище Киева. Попрощаться с писателем, тела которого "никто не видел", пришли сотни людей. Не говоря уже о матери, вдове и дочери Олеся.

Погибшего хоронили в открытом гробу, его лицо было видно всем, кто пришел в тот день отдать журналисту последнюю память. Что еще раз говорит об асурдности доводов по типу "а где доказательства того, что Олесь Бузина был убит".

Полиция достаточно быстро раскрыла убийство и объявила подозрение двум националистам - Денису Полищуку и Андрею Медведько из радикальной организации С14. При этом в суд это дело попало только в 2018 году. 

Но и там оно стараниями власти времен Порошенко практически не двигалось с места. И только в мае 2019 года прокурор начал зачитывать обвинительный акт. 

Все время, пока идет этот суд, обвиняемые остаются на свободе. И даже входят в общественные советы украинских правоохранительных органов - например, НАБУ. Или министерства по делам ветеранов. 

Маму же Олеся Бузины до недавнего времени не хотели принимать ни в Генпрокуратуре, ни на Банковой. Хотя охотно общались с теми же праворадикалами.

Но в апреле ситуация изменилась. Причем к Ирине Венедиктовой Валентина Павловна Бузина с просьбой о встрече не обращалась - инициатором была сама генпрокурор.

"Все было чрезвычайно вежливо, взвешенно, все было нормально, очень внимательно. Ирина Валентиновна внимательно меня слушала, и не только меня, но и адвоката, все записывала. Вели дискуссии, какой-то разговор вели вокруг таких вопросов, но вопросов у меня было очень много, потому что 5 лет, а я не могу добиться справедливости", – рассказала после встречи мама Олеся.

Учитывая, что затем Венедиктова усилила группу прокуроров по делу Бузины в суде, определенный интерес у власти к этой теме появился. 

Что послужило толчком - можно только догадываться. За два дня до приглашения мамы писателя в Офис генпрокурора, состоялась пресс-конференция Владимира Зеленского. Там президента спросили об убийстве Шеремета. И в одном из уточняющих вопросов журналисты упомянули дело Бузины. 

Зеленский в ответ не произнес фамилии писателя, но заявил, что все резонансные дела будут расследоваться.

Отметим, что в деле Бузины еще есть, что расследовать. Дело рассматривается в суде давно, при этом в нем нет ни заказчиков, ни организаторов. В отношении них расследование выделено в отдельное дело, но никаких подвижек там нет от слова совсем. 

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