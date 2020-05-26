Недавно дело об убийстве Олеся Бузины получило новый импульс. Его с осторожностью можно назвать позитивным.

Генпрокурор Ирина Венедиктова встретилась с матерью убитого пять лет назад писателя. До этого Валентине Павловне отказывали в аудиенциях два ее предшественника: Руслfн Рябошапка и Юрий Луценко.

После этой встречи кое-что изменилось и в судебном процессе, который тянется уже много лет, пока обвиняемые в убийстве радикалы Медведько и Полищук гуляют на свободе. Ведомство Венедиктовой усилило прокурорскую группу - прислав туда представителей Офиса генпрокурора.

Поможет ли это ускорить рассмотрение дела - пока неизвестно, однако сигнал оптимистический. Ведь предыдущая власть даже не хотела делать вид, что заинтересована в наказании виновных. И меняла судей, суды и прокуроров, бесконечно затягивая процесс.

После решения Венедиктовой, сторона защиты немедленно попыталась дать ее людям отвод, однако его не удовлетворили.

Но защита националистов не сдается и придумывает новые способы, затянуть дело об убийстве Олеся Бузины и превратить его в фарс.

"Бузина жив"

Судя по недавнему Facebook-посту адвоката обвиняемых в убийстве Андрея Федура, его новая стратегия - превращать дело в абсурд.

То есть, чем ближе дело к рассмотрению доказательств против Медведько и Полищука, тем более яростно их защита вводит в ход самые "отчаянные" аргументы.

Например, о том, что тело Бузины никто не опознал, а потому, якобы, и непонятно - был ли убит Бузина или нет.

"Мне интересно, знает ли генпрокурорша Ирина Венедиктова что:

1. В этом деле вообще не проводилось опознание трупа (последствия специалистам надеюсь не нужно объяснять)!



2. Кто "узнал" и заявил об убийстве именно Олеся Бузины, где и когда это произошло (очень интересная история)", - написал Федур.

В комментариях с Андреем Федуром поспорил адвокат Александр Шадрин.

"В 90% убийств не проводят опознание трупа.

Хотите сказать, что это не Бузина, а другой человек? Или что Бузина жив? Может когда матери выдали труп на погребение, она сказала, что это не он?", - спросил Шадрин.

"Я не видел тело, следователь или прокурор также не принимали участие во вскрытии. И не говорите мне, что сегодня уже в 100% случаев они не ходят на вскрытие", - ответил ему Федур.

Правда, на прямой вопрос - "Вы собираетесь поставить под сомнение, что убит именно Бузина?" - адвокат ответил уклончиво: "Пусть прокурор доказывает".

То есть глава группы адвокатов утверждает по сути, что "нету тела - нету дела". Труп Олеся Бузины, по мнению Федура, в деле вообще отсутствует.

Интересно, что этот "аргумент" появился у Федура только через два года после того, как дело было передано в суд.

То есть, судя по всему, появление представителей Офиса генпрокурора озадачило адвокатов защиты и они решили выдать на гора даже самые абсурдные аргументы, чтоб превратить дело в фарс.

Ведь понятно, что если даже какие-то процедуры и были нарушены при опознании и осмотре тела Бузины это не отменяет факт самого убийства и собранные доказательства по делу.

На заявление адвоката отреагировали и в Раде.

"Офис Генерального прокурора наконец-то обратил внимание на вопиющую несправедливость в отношении погибшего Олеся Бузины и подключился к судебному процессу. Но это не помешало адвокатам подозреваемых, привыкших к лояльности следствия, выступить с возмутительной идеей. Они рискнули поставить под сомнение сам факт убийства и стремятся окончательно развалить дело, - заявили в партии "Оппозиционная платформа". - Если убийцы Олеся Бузины не будут наказаны это развяжет руки политическим террористам. Это будет означать, что государство признает и поддерживает насилие, убийство и террор в качестве допустимых способов разрешения политических противоречий".

Что сейчас происходит с делом Бузины

Олеся убили 16 апреля 2015 года. Его застрелили у подъезда собственного дома в Киеве.

Бузину похоронили на Берковецком кладбище Киева. Попрощаться с писателем, тела которого "никто не видел", пришли сотни людей. Не говоря уже о матери, вдове и дочери Олеся.

Погибшего хоронили в открытом гробу, его лицо было видно всем, кто пришел в тот день отдать журналисту последнюю память. Что еще раз говорит об асурдности доводов по типу "а где доказательства того, что Олесь Бузина был убит".

Полиция достаточно быстро раскрыла убийство и объявила подозрение двум националистам - Денису Полищуку и Андрею Медведько из радикальной организации С14. При этом в суд это дело попало только в 2018 году.

Но и там оно стараниями власти времен Порошенко практически не двигалось с места. И только в мае 2019 года прокурор начал зачитывать обвинительный акт.

Все время, пока идет этот суд, обвиняемые остаются на свободе. И даже входят в общественные советы украинских правоохранительных органов - например, НАБУ. Или министерства по делам ветеранов.

Маму же Олеся Бузины до недавнего времени не хотели принимать ни в Генпрокуратуре, ни на Банковой. Хотя охотно общались с теми же праворадикалами.

Но в апреле ситуация изменилась. Причем к Ирине Венедиктовой Валентина Павловна Бузина с просьбой о встрече не обращалась - инициатором была сама генпрокурор.

"Все было чрезвычайно вежливо, взвешенно, все было нормально, очень внимательно. Ирина Валентиновна внимательно меня слушала, и не только меня, но и адвоката, все записывала. Вели дискуссии, какой-то разговор вели вокруг таких вопросов, но вопросов у меня было очень много, потому что 5 лет, а я не могу добиться справедливости", – рассказала после встречи мама Олеся.

Учитывая, что затем Венедиктова усилила группу прокуроров по делу Бузины в суде, определенный интерес у власти к этой теме появился.

Что послужило толчком - можно только догадываться. За два дня до приглашения мамы писателя в Офис генпрокурора, состоялась пресс-конференция Владимира Зеленского. Там президента спросили об убийстве Шеремета. И в одном из уточняющих вопросов журналисты упомянули дело Бузины.

Зеленский в ответ не произнес фамилии писателя, но заявил, что все резонансные дела будут расследоваться.

Отметим, что в деле Бузины еще есть, что расследовать. Дело рассматривается в суде давно, при этом в нем нет ни заказчиков, ни организаторов. В отношении них расследование выделено в отдельное дело, но никаких подвижек там нет от слова совсем.