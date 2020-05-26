На протяжении июня в Украине будет тепло, однако, по сравнению с маем, увеличится количество дождей и гроз. Также в первом месяце лета ожидается порывистый ветер.

Об этом во вторник, 26 мая, информирует Укргидрометцентр.

"Средняя месячная температура предполагается 18-22 градусов тепла (в горах 14-15 градусов тепла), что на 1,0-1,5 градусов выше средних многолетних значений. Месячное количество осадков ожидается 43-90 мм, в Карпатах и ​​местами на Прикарпатье 105-156 мм, что в пределах средних многолетних значений", - говорится в сообщении.

По информации метеорологов, среднемесячная температура воздуха в июне обычно составляет 16-21 градусов тепла, а в горах столбики термометра ранее показывали от +9 до +15 градусов. При этом абсолютный максимум температуры в первый месяц лета составляет 32-39 градусов, а в горных районах - 24-31 градусов.

Абсолютный минимум - 0-7° тепла, в отдельных районах северных, восточных и западных областей 0-3° мороза, на высокогорье Карпат до 5° мороза. Как отметили синоптики, в среднем количество осадков в июне составляет 44-95 мм, на юге Украины 33-42 мм, в Карпатах и Прикарпатье этот показатель еще выше - 100-187 мм.

Также в июне увеличивается по сравнению с маем грозовая деятельность, наблюдаются град, шквалы, сильные дожди и ливни.

Напомним, что завтра в стране будет дождливо и прохладно. Избежать осадков удастся Донецкой и Луганской областям, а также Запорожью и Николаеву.

Ранее мы писали, что циклон над Черным морем будет портить погоду в Украине до второй половины текущей недели.