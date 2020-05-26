Спецназ и следователи Государственного бюро расследований приехали в музей Гончара, где сегодня бывший президент Петр Порошенко устроил выставку картин вместо допроса в ГБР, и вручили повестку его жене Марине. После чего большинство сотрудников бюро покинули музей.

Об этом корреспонденту "Страны" рассказал сотрудник музея.

"Сейчас директор на совещании, в здании спецназа ГБР на данный момент нет", - заявил "Стране" он.

Напомним, сегодня на 11:00 в ГБР был запланирован допрос экс-президента Петра Порошенко. Однако он на него не явился, устроив на это же время выставку своей коллекции картин, которые проходят по этому делу.

Отметим, что допрос должен был пройти по делу о 43 вывезенных из страны картинах. Согласно неофициальным данным, речь идет о полотнах русских мастеров, которые находились в частной коллекции президента, но покинули страну. Среди них работы Айвазовского, Сурикова, Репина, Глазунова (в том числе "Русская красавица").