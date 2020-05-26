После того, как вчера в Киеве спустя два месяца заработало метро, местный житель попытался покончить с собой, прыгнув с парапета на остановке "Днепр".

Об этом во вторник, 26 мая, сообщает пресс-служба полиции столицы.

"Киевлянин пытался покончить с жизнью, спрыгнув с парапета на проезжую часть. Благодаря оперативному реагированию полицейского и дежурной по станции, мужчину удалось спасти", - говорится в сообщении.

Как рассказал полицейский Вадим Полищук, который спас мужчину, "незнакомец перебросил за ограждение одну ногу и пытался прыгнуть".

"Я начал разговаривать и медленно приближаться к нему, а затем вместе с дежурной по станции схватил его за одежду, снял с перил и держал до приезда врачей", - сообщил Полищук.

По словам пострадавшего, он хотел покончить с собой из-за возникших семейных трудностей.

В данный момент мужчина находится в больнице. Полиция выясняется обстоятельства и мотивы произошедшего.

Напомним, в конце заробитчанин из Тернополя совершил самоубийство во время обсервации в больнице.

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