Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что железнодорожные поездки запустят уже на этой неделе. Аналогичная ситуация и с авиаперелетами внутри страны.

Об этом он сообщил во время общения с журналистами "ТСН".

Так, работу железнодорожного транспорта могут возобновить уже в эту среду или четверг, хотя предполагалось, что это будет сделано с 1 июня. Первыми заработают пригородные электрички, а после них – поезда дальнего следования.

Из-за карантина повышать цены на билеты не будут, однако платить все-таки придется больше на 7% из-за планового повышения. Пускать людей будут только в масках, а перед посадкой будут проводить температурный скрининг.

"Я не думаю, что все в масках будут спать. По крайней мере, когда мы будем ехать в пригородных электричках, все будут соблюдать масочный режим. Что до купе и плацкарта, то там финализируются решения, чтобы семья могла подселятся – и там без ограничений. Если не семья, то тогда, возможно, с какими-то дополнительными ограничениями. Сейчас это решение должно финализироваться", - сказал Криклий.

Кроме того, планируется пораньше открыть и внутренние авиаперелеты. Будет восстановлено воздушное сообщение между городами, где нет угрожающей ситуации с коронавирусом. Точной даты открытия Криклий не назвал. Как известно, возвращение авиаперелетов было запланировано на 15 июня.

В Украине досрочно заработают поезда и самолеты. Видео: tsn.ua

Напомним, киевская подземка, в понедельник, 25 мая, после двухмесячного простоя возобновила свою работу. Однако из-за продолжающейся эпидемии коронавируса ввели ряд требований.

Ранее "Страна" рассказывала, как украинских заробитчан при помощи чартерных рейсов везут на заработки в Европу.