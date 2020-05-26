Завтра, 27 мая, в Окружном административном суде Киева состоится заседание по делу о символике дивизии СС "Галичина". На него вызывают нардепа Владимра Вятровича.

Об этом в Facebook сообщил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, также он опубликовал фото соответствующей повестки, адресованной Вятровичу.

Отмечается, что, будучи директором Украинского института национальной памяти, Владимир Вятрович официально заявлял, что символика дивизии СС "Галичина" не является нацистской.

Отметим, что упомянутая дивизия входила в состав войск СС нацистской Германии, а в апреле 1945 года была формально включена в состав Украинской национальной армии, находившейся в подчинении Украинского национального комитета. Войска СС, в состав которых входила "Галичина", признаны преступной организацией решением Нюрнбергского трибунала.

Напомним, Медведчук выиграл суд у Билецкого, который 9 мая назвал его отца полицаем.

Также мы писали, что недавно Вятрович был на допросе в ГБР по делу о воровстве средств на форуме по Голодомору.