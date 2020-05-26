В центре Киева на Большой Васильковской прямо около станции метро "Олимпийская" за несколько минут сгорел автомобиль "Таврия".

Об этом рассказал "Стране" киевлянин Артем, прислав соответствующее видео.

По его словам, взрыва он не слышал: "Таврия" за четыре минуты превратилась в гору пепла. Потушили очень быстро, но по сути тушить там было уже нечего. Остальные участники движения аккуратно объезжали объект возгорания. Машина по-прежнему еще на дороге".

Напомним, 18 мая в Киеве на улице Пражской загорелся автомобиль. Тогда у автомобиля полностью выгорел капот. На место прибыла прибыла бригада спасателей и правоохранителей. Окончательную причину возгорания установят следователи.

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