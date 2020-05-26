Заболевшие коронавирусом маленькие дети очень медленно выздоравливают. Обычно у них болезнь длится не менее месяца. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн брифинга.

По его словам, по состоянию на вторник, 26 мая, в Киеве выздоровели 9% от зараженных за все время эпидемии детей.

"Наибольший процент выздоровевших среди людей возрастом от 30 до 49 лет – 16%. Но и их больше всего в числе инфицированных - почти 39%. Сложнее всего лечатся пациенты старше 65 лет – их выздоровело более 13%. Но среди старших людей наибольшее число летальных случаев", - заявил Кличко и добавил, что вирус - это не миф. Градоначальник напомнил, что коронавирус лечится сложно, поскольку до сих пор нет ни препаратов, ни вакцин против него.

"В зоне риска находится каждый", - предупредил Кличко.

На видео: Кличко о выздоровевших от коронавируса с 3:07

Напомним, за последние сутки в Киеве выявили 58 случаев коронавируса. Это в два раза больше, чем днем ранее.

Также мы сообщали, что Кличко рассказал, что заработает в Киеве после карантина в первый день лета.