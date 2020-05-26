Во вторник, 26 мая, после того как экс-президент Петр Порошенко проигнорировал допрос в Госбюро расследований, вместо которого пошел на открытие выставки картин, в киевский музей Ивана Гончара отправились сотрудники ГБР и передали повестку Марине Порошенко.

Об этом сообщает Telegram-канал "Лиса правда by Kuksin".

Журналист обнародовал фото, на котором следователь ГБР передает повестку на допрос для Петра Порошенко его супруге Марине. Скорее всего, сам экс-президент предпочел покинуть мероприятие, чтобы не встречаться с сотрудниками Госбюро расследований.

Как сообщает корреспондент "Страны", следователи ГБР приехали в музей Ивана Гончара в сопровождении спецназа. Правда, он остался в автомобиле.

Музей Гончара, куда приехали следователи ГБР, чтобы вручать повестку Порошенко. Фото: "Страна"

Напомним, на 11:00 26 мая в ГБР был запланирован допрос экс-президента Петра Порошенко. Правда, он на него не явился. По словам его адвоката, причиной послужило то, что повестку его клиенту не прислали, а опубликовали видео на сайте Госбюро.

Впрочем, в ГБР уже сообщили, что отправляли повестку по месту работы и адресу прописки Порошенко.

Отметим, что допрос должен был касаться дела о 43 вывезенных из страны картинах. По неофициальным пока данным, речь о полотнах русских мастеров, которые находились в частной коллекции президента, но покинули страну. Среди них работы Айвазовского, Сурикова, Репина, Глазунова (в том числе "Русская красавица").

"Страна" подробно описывала, как сегодня Порошенко вместо допроса пошел на выставку своих картин.