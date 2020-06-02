Сегодня, 2 июня, день памяти супер-звезды 90-х Жени Белоусова.

Уроженец деревни Харьковской области стал символом того времени. Без его песен не проходила ни одна дискотека, слова композиций все знали наизусть, многие женщины были в него влюблены.

"Страна" рассказывает интересные факты из его биографии и публикует главные хиты.

Биография Жени Белоусова

Евгений Викторович Белоусов родился 10 сентября 1964 года в деревне Жихарь Харьковской области. С детства он мечтал быть артистом. С удовольствием ходил в музыкальную школу по классу баяна, участвовал в школьном ансамбле.

Но необходимость зарабатывать деньги внесла свои коррективы в планы Белоусова. Первое образование он получил в ПТУ по специальности слесарь-ремонтник. Но душа к физическому труду у него не лежала. Поэтому он пошел получать уже творческую профессию - отправился в Курское музыкальное училище по классу бас-гитары.

За исполнение песен он стал получать деньги сначала в ресторанах, развлекая выпившую аудиторию. Так на его талант обратил внимание Бари Алибасов и пригласил переехать в Москву в роли вокалиста и гитариста ансамбля "Интеграл".

Однако совсем скоро продюсеры решили, что он должен продолжать выступать сольно. Поэтому с 20 лет он стал работать как самостоятельный артист, не в составе коллектива. Трамплином стали популярные тогда передачи "Утренняя звезда" и "Шире круг", где он исполнил свои песни.

Когда Женя Белоусов начал сольную карьеру, она стремительно пошла вверх. С аншлагами прошли его 14 концертов на малой арене московских "Лужников". Он стал активно гастролировать со городам СССР, выпускал хиты один за одним.

Оглушительная слава и существующая тогда конъюнктура бандитских 90-х отразились на его дальнейшем жизненном пути. Белоусов занялся водочным бизнесом - вложился в Рязанский ликеро-водочный завод. С гастролями он выступал все реже, перестал писать новые песни. Не срослось и с предпринимательством - его обвинили в налоговых махинациях.

Женя Белоусов не смог стойко пережить неудачу и начинающееся творческое забвение - стал крепко прикладываться к бутылке. Это отразилось на состоянии здоровья.

Сначала он у него было обнаружено заболевание поджелудочной. Затем случился острый панкреатит. А вскоре и вовсе произошел инсульт. Ему провели операцию на головном мозге - удалили аневризму. Артист прожил еще месяц и скончался институте Склифосовского 2 июня 1997 года - ровно 23 года назад.

Ему было всего 33 года. Похоронили певца на Кунцевском кладбище в Москве. Туда до сих пор приходят его поклонники и возлагают цветы в память о своем кумире.

Могила Жени Белоусова на Кунцевском кладбище в Москве. Фото: progulkipomoskve.ru

Личная жизнь у Жени Белоусова была очень насыщенной. Его первой супругой стала другая звезда 90-х Наталья Ветлицкая, но их брак существовал всего девять дней.

Наталья Ветлицкая и Женя Белоусов. Архивное фото

Второй брак певца был с провизором по специальности Еленой Худик. В 1987 году женщина родила ему дочь Кристину.

Главбух артиста Оксана Шидловская в 1992 году родила ему сына Романа. Он пошел по стопам отца - играет в рок-группе и работает главным конструктором стрелкового полигона.

Последней фактической женой певца была Елена Савина.

Российский Первый канал выпустил документальный фильм "Короткое лето Жени Белоусова".

Самые популярные песни Жени Белоусова

Ниже мы предлагаем читателям для прослушивания самые популярные хиты Жени Белоусова, которые до сих исполняются в караоке.

Девчонка-девчоночка:

Подари мне вечерок:

Алешка:

Дуня-Дуняшка:

Вечером на лавочке у нас:

Подожди меня после концерта:

Девочка моя синеглазая:

Облако волос:

Клен:

Ночное такси:

Золотые купола:

Такое короткое лето: