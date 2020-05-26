Киевский градоначальник Виталий Кличко заявил, что в столице карантинные меры сняли с Ионинского и Свято-Покровского монастырей. Перед этим там провели полную дезинфекцию.

Об этом он сообщил во время брифинга, который транслировался в Facebook.

"В столице сняли карантин в нескольких монастырях, которые были закрыты из-за вспышки коронавируса. В частности, в Киево-Печерской Лавре, а также в Ионическом и Свято-Покровском монастырях. С начала карантина медики проверили больше тысячи образцов священнослужителей", - сказал он.

При этом Кличко уточнил, что с начала эпидемии коронавируса, медики проверили свыше тысячи образцов, которые принадлежат священнослужителям, а сами храмы перед открытием тщательно продезинфицировали.

"С начала карантина медики проверили больше тысячи образцов священнослужителей. Перед снятием карантинных мероприятий, в монастырях делали полную дезинфекцию", - уточнил он.

Вместе с тем священнослужителям напомнили о правилах работы религиозных учреждений в период эпидемии коронавируса, призвав не нарушать закон.

В Киеве с двух храмов сняли карантин. Смотреть с 5:10. Видео: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Напомним, карантин со Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры сняли в понедельник, 25 мая. По словам монахов, практически все из них здоровы, а на территории святыни действуют ограничения, введенные для избежания новых вспышек коронавируса. "Страна" прогулялась до храма и посмотрела, что там происходило после снятия карантина.

Также мы писали, что на карантин закрыли Ионинский монастырь в Киеве. Там выявили коронавирус у монахов.