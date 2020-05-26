В Государственном бюро расследований, вопреки информации адвоката Петра Порошенко, заявляют, что отправляли экс-президенту повестку на допрос по месту работы и прописки.

Об этом "Стране" сообщил заместитель руководителя управления с досудебных расследований ГБР Николай Арманов.

На вопрос, будет ли ГБР подавать ходатайство в суд о принудительном приводе экс-президента на допрос, Арманов заявил, что решение о дальнейших действиях принимаются исключительно следователем, и от дальнейших комментариев отказался.

Отметим, что очередной допрос Порошенко был назначен на 11:00 26 мая. Впрочем, экс-президент в ГБР не явился. Его адвокат заявил, что причиной стал способ передачи повестки: якобы ее не вручили, а вместо этого опубликовали видео с ней на сайте Бюро.

Кроме того, мы писали, что экс-президента вызывали по делу о 43 вывезенных из страны картинах. По неофициальным пока данным, речь о полотнах русских мастеров, которые находились в частной коллекции президента, но покинули страну. Среди них работы Айвазовского, Сурикова, Репина, Глазунова (в том числе "Русская красавица").

"Страна" подробно описывала, как сегодня Порошенко вместо допроса пошел на выставку своих картин.