Государственно бюро расследований сообщило о подозрении двум полицейским за изнасилование и пытки девушки в Кагарлыкском отделении полиции. Отметим, что ранее следствие утверждало, что насиловал девушку только оперуполномоченный. А начальник сектора только принимал участие в избиениях. Но "Страна" первой среди СМИ написала, что насильников было двое.

Об этом во вторник, 26 мая, сообщает пресс-служба ГБР на своей странице в Facebook.

"Так, оперуполномоченный подозревается в изнасиловании, совершенном группой лиц (ч. 3 ст. 152 УКУ - от 7 до 12 лет лишения свободы - Ред.). Начальник одного из секторов Кагарлицкого ОП подозревается в соучастии в изнасиловании, совершенном группой лиц и превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, которые сопровождались насилием (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 152, ч. 2 ст. 365 УКУ - от 3 до 8 лет лишения свободы - Ред.)", - говорится в сообщении.

В данным момент следователи подготовили ходатайство об избрании меры подозреваемым меры пресечения в виде ареста без возможности внесения залога.

Как сообщается, процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляют прокуроры Офис Генерального прокурора и прокуратуры Киевской области.

Напомним, в ночь с 23 на 24 мая 2020 года правоохранители в своем служебном кабинете с применением насилия несколько раз изнасиловали женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля. Кроме этого, правоохранители избили мужчину, который в это время находился в помещении отделения полиции и угрожали потерпевшему насилием, ставили его на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из пистолета табельного оружия над головой. После этого Кагарлыкское отделение полиции было расформировано.

Ранее "Страна" подробно разбиралась в том, что известно о зверских пытках девушки в полиции Кагарлыка.