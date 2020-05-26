В Одессе - новый поворот в деле о смертельном пожаре в колледже, который произошел 4 декабря и унес жизни 16 человек. Суд заключил под стражу известного местного поэта Андрея Хаецкого, который ранее был заместителем директора сгоревшего учебного заведения по административно-хозяйственной работе, но уволился по состоянию здоровья (перенес операцию на сердце) 18 ноября - еще до трагических событий.

Об этом в соцсети написала местная журналистка Елена Ротари.

"Итак, 4 ноября, он предупредил руководство колледжа, что увольняется по состоянию здоровья. Все, кто знаком с Андреем давно, знают, что у него была операция на сердце. Он по закону отрабатывает две недели, и 18.11 вышел приказ о его увольнении", - говорится в сообщении.

По информации автора поста Хаецкий не был ответственным за пожарную безопасность и сначала проходил по делу, как свидетель.

"Благодаря тому, что он передавал дела Соловей (замдиректора по АХЧ на время пожара - Ред.), на руках осталась его посадова, где указано, что он не являлся ответственным за пожарную безопасность, но указано, что он должен был организовать процесс обучения ответственных лиц. Ответственными за пожарную безопасность в колледже были Коваль О. П и здания на Троицкой - Фомич Т. Г., о чем свидетельствуют транзакции оплаты за их обучение. Последнее было в сентябре 2019 года. Кстати, на заседании судья под аудиозапись сказал: он в курсе, что ответственным за пожарную безопасность на Троицкой является Фомич Т. Г.", - пишет Елена Ротари. Также она опубликовала скрины транзакций об оплате обучения ответственных за пожарную безопасность сотрудников колледжа.

По данным местных СМИ, 15 мая Андрею Хаецкому заочно сообщили о подозрении в нарушении требований противопожарной безопасности, повлекшее гибель людей и нанесение ущерба имуществу в особо крупном размере. А 22 мая суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности выхода на свободу под денежный залог. В понедельник, 25 мая, нового подозреваемого по делу заключили под стражу. В результате он оказался единственным из подозреваемых по делу, кого отправили в СИЗО.

Задержание и арест Хаецкого вызвали общественный резонанс в Одессе. Многие возмущены таким поворотом событий и высказываются в поддержку Андрея Хаецкого.

28 мая Апелляционный суд рассмотрит жалобу Андрея Хаецкого на избранную ему в Киевском райсуде меру пресечения.

Напомним, в сгоревшем одесском колледже, где в огне погибли 16 человек, отсутствовала пожарная сигнализация.

Также мы сообщали, что согласно выводам правительственной комиссии, причиной возгорания в здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса стало электрооборудование на третьем этаже.