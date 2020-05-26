Народные депутаты "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук и Ренат Кузьмин направили в ООН жалобу на незаконное функционирование в Украине американских бактериологических лабораторий.

Об этом Кузьмин сообщил на своей странице в Facebook во вторник, 26 мая.

"Чем ещё, кроме предательства национальных интересов, можно объяснить сокрытие украинскими властями информации о тайных экспериментах, проводимых в Украине военными биологами США? Почему для украинского народа информация об этом должна быть тайной? Почему американские военные биологи, прикрываясь дипломатическим иммунитетом, у нас могут позволять себе то, что запрещёно там них? Почему украинские власти отказываются расследовать многочисленные факты бактериологического заражения и смерти среди украинского населения в местах дислокации американских бактериологических лабораторий? Какая связь между распространением в Украине коронавируса и деятельностью этих баклабораторий?" - написал депутат.

По его словам, не получил ответа на эти вопросы, нардепы были вынуждены обратиться с официальной жалобой в ООН. За что украинские власти обвинили депутатов ОПЗЖ в государственной измене и возбудили против них уголовное дело, а подконтрольные власти радикалы атаковали офис партии.

"Что ж, пока мы будем готовиться к допросам, обыскам и прочим неприятностям, наша жалоба в ООН сделает своё дело. И, если кто-то решил, что мы остановимся в борьбе за справедливость, то он ошибается. Мы и дальше будем отстаивать интересы украинского народа, чего бы это нам ни стоило", - отмечает Кузьмин.

Напомним, в конце прошлого месяца посольство США признало, что в Украине работают биолаборатории Пентагона, и рассказало, чем они занимаются. Также сегодня были обнародованы документы об американских биолабораториях в Украине.

Также мы писали, что секретными биолабораториями США в Украине занимался бывший американский президент Барак Обама. В них хранятся возбудители опасных болезней.