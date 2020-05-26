После обнародования пленок с разговорами экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена известный юрист Андрей Портнов предложил план расследования дела о записях.

План опубликован на сайте Портнова.

"После внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований с целью проведения быстрого и полного расследования в отношении экс-президента и других высокопоставленных лиц, необходимо провести объективное расследование всех известных фактов", - сказано в плане.

Также в документе говорится, что анализ видеоматериалов и другой информации, обнародованной в СМИ, свидетельствует о наличии в действиях экс-президента Порошенко и других лиц признаков преступлений, предусмотренных:

ст. 111 УК Украины (Государственная измена),

ст. 206 УК Украины (Противодействие законной хозяйственной деятельности),

ст. 231 УК Украины (Незаконное собирание или использование информации, составляющей банковскую тайну),

ст. 364 УК Украины (Злоупотребление властью и служебным положением, повлекшее тяжкие последствия),

ст.344 УК Украины (Вмешательство в деятельность государственного деятеля).

Кроме того, опубликованы факты относительно возможного получения Порошенко взятки в размере 200 млн долларов за закрытие уголовного дела в отношении украинской компании, в который работали аффилированные к фигурантам опубликованных разговоров лица, что может свидетельствовать о легализации незаконно полученных средств путем перечисления их на оффшорные счета через подконтрольные компании и наличие в действиях причастных лиц признаков состава преступления, предусмотренного:

ст. 368 УК Украины (Получение неправомерной выгоды),

ст. 209 УК Украины (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).

Поэтому, как говорится в плане Портнова, правоохранительные органы должны:

Определить подследственность за Центральным аппаратом ГБР - немедленно. Определить группу прокуроров и группу следователей из числа наиболее опытных - немедленно. Установить потерпевших в уголовном производстве (экс-генпрокурор Шокин относительно вмешательства в деятельность лиц, которым был нанесен ущерб незаконными действиями фигурантов разговоров, зафиксированных на пленках) - немедленно. Провести допрос народного депутата Украины Деркача по поводу обстоятельств получения им аудиозаписей, опубликованных на пресс-конференции. Одновременно, решить вопрос о получении от него оригиналов записей и носителей с аудиофайлами - в течение одного-двух рабочих дней. Провести допрос экс-генпрокурора Шокина по поводу обстоятельств противоправных действий бывших экс-чиновников по устранению его с поста генерального прокурора Украины и по другим обстоятельствам, о которых идет речь в записях - в течение одного-двух рабочих дней. Установить и допросить журналистов-расследователей, о которых в начале пресс-конференции сообщает Деркач и от которых он получил аудиозаписи разговоров Байдена и Порошенко. В ходе допроса выяснить источник происхождения аудиозаписей, получить носители, на которых они сохранены - в течение 5 рабочих дней. С учетом сложности уголовного производства и необходимости обеспечения независимости журналистской деятельности, в частности пребыванием значительного количества свидетелей и документов, имеющих значение для доказывания на территории США, инициировать в предусмотренном ст.571 УПК Украины создание международной следственной группы для расследования указанных фактов - в течение 15 рабочих дней.

Далее, согласно плану Портнова, должны последовать процессуальные действия, путем которых будут получены доказательства:

Истребование из Офиса президента и Госучреждения спецсвязи сведений о сеансах разговоров Байдена и Порошенко во время пребывания последнего на посту президента - в течение 10 рабочих дней. Получение решения суда о временном доступе ко всем документам, которые содержатся в Верховной Раде и Офисе президента по представлению президента Украины об освобождении от должности генерального прокурора Украины Шокина и представлению на назначение генеральным прокурором Луценко - в течение 15 рабочих дней. Получение решения суда о временном доступе ко всем документам, которые содержатся в Верховной Раде о безотлагательном голосовании за увольнение Шокина и назначение Луценко - в течение 15 рабочих дней. Получение решения суда о временном доступе ко всем документам по инициативе экс-президента или Кабинета Министрив в части изменения законодательства по увеличению тарифов на коммуналку на 100% - в течение 15 рабочих дней. Получение ешения суда о временном доступе к документам, которые содержат информацию о требованиях МВФ в части увеличения тарифов на 75% - в течение 15 рабочих дней.

Далее, согласно плану Портнову, следует получить информацию в порядке международно-правовой помощи:

Подготовка и отправка запроса о международно - правовой помощи в компетентные органы США по:

- допросу должностных лиц США по поводу обнародованных записей (предоставить развернутый перечень вопросов);

- получению экспериментальных образцов голосов лиц, принимающих участие в телефонных записях с Порошенко;

- получению сведений из Белого дома или других уполномоченных государственных учреждений США по сеансам связи между Порошенко и Байденом в период нахождения последним на посту вице-президента США;

- допросу офицеров связи с стороны США, которые организовывали телефонные разговоры между Байденом и Порошенко;

- установлению источника аудиозаписи;

Срок выполнения: в течение 15 рабочих дней. Подготовка и направление запроса о международно-правовой помощи в компетентные органы Великобритании о проведении допроса Гонтаревой по поводу обстоятельств, изложенных в записях; ее контактов с Байденом, влиянию со стороны Порошенко, роли других экс-чиновников Украины. Срок выполнения: в течение 15 рабочих дней

Далее, согласно плану, должно последовать проведение дальнейших следственных действий, в рамках которых нужно:

Провести допрос Яценюка, в ходе допроса выяснить все известные А. Яценюку сведения об обстоятельствах, изложенных в записях и отдельно выяснить проводил Порошенко совещание по обсуждению вопросов, о которых последний рассказывает в ходе телефонного разговора с Д. Байденом (в том числе и увеличение тарифов)

Срок выполнения: в течение 5 рабочих дней Провести допрос В. Гройсмана, в ходе допроса выяснить все известные В. Гройсману сведения об обстоятельствах, изложенных в записях и отдельно выяснить проводил Порошенко совещание по обсуждению вопросов, о которых последний рассказывает в ходе телефонного разговора с Д. Байденом (в том числе и увеличение тарифов), а также организации голосования за освобождение Шокина В. от должности Генерального прокурора Украины;

Срок выполнения: в течение 5 рабочих дней Провести допрос А. Данилюка относительно обстоятельств, изложенных в записях и отдельно выяснить проводил Порошенко совещание по обсуждению вопросов, о которых последний рассказывает в ходе телефонного разговора с Д. Байденом, выяснить его роль, а также обстоятельств освобождение Шокина В. от должности Генерального прокурора Украины;

Срок выполнения: в течение 5 рабочих дней Установить и допросить других должностных лиц Кабинета Министров, профильных министерств и ведомств, которым могут были известны обстоятельства предоставления незаконных указаний при рассмотрении вопросов, обсуждаемых в записях (в том числе и об увеличении тарифов на коммунальные услуги);

Срок выполнения: в течение 15 рабочих дней Установить и допросить экспертов в области коммунальных услуг о наличии экономических предпосылок и обоснованности увеличения тарифов на коммунальные услуги;

Срок выполнения: в течение 15 рабочих дней Провести допросы народных депутатов Украины VIII созыва, в частности членов профильного комитета ВРУ на предмет подготовки соответствующих законопроектов относительно осуществления давления на них при голосовании за освобождение Шокина В. от должности Генерального прокурора Украины, а также представления законопроектов, процедуры их рассмотрения, а также оказания давления со стороны экс-президента о необходимости принятия изменений в законодательство в части увеличения тарифов;

Срок выполнения: в течение 15 рабочих дней Установить и допросить офицеров связи украинской стороны, которые фигурируют на аудио записях разговоров Д. Байдена и Порошенко, опубликованных Деркачем;

Срок выполнения: в течение 15 рабочих дней

Провести детальный допрос П. Порошенко по поводу обстоятельств, которые обсуждаются на видеосъемках по применению видеофиксации и отобрать экспериментальные образцы голоса в П.Порошенко для обеспечения проведения фоноскопической экспертизы;

Срок исполнения: с учетом потребностей досудебного расследования

Далее план предусматривает проведение экспертизы и связанных с ней действий:

Осмотр и приобщение к материалам уголовного производства носителя с видео записью пресс-конференции Деркача. Срок выполнения: в течение 5 рабочих дней. Назначение и проведение фоноскопических экспертиз на предмет соответствия голосов Порошенко и Байдена, Керри на записях, обнародованных Деркачем, а также отсутствия монтажа. Срок выполнения: относительно сроков проведения определиться позже

После этого план предусматривает такие пункты, выполнение которых должно обеспечиваться постоянно:

Использование возможностей Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений по розыску и выявления активов подозреваемых и других лиц.

Другие процессуальные действия, необходимость в которых возникнет по результатам выполнения первоочередных следственных (розыскных) действий.

На основании собранных доказательств причастным лицам к злоупотреблению властью и служебным положением, противодействия законной хозяйственной деятельности решить вопрос об уведомлении о подозрении и наложения ареста на имущество.

По результатам анализа материалов уголовного производства решить вопрос о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности за государственную измену.

Напомним, "Страна" подробно рассказывала о том, кто мог слить разговоры Байдена и Порошенко.