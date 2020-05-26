Портнов обнародовал план расследования дела о разговорах Порошенко и Байдена
После обнародования пленок с разговорами экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена известный юрист Андрей Портнов предложил план расследования дела о записях.
План опубликован на сайте Портнова.
"После внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований с целью проведения быстрого и полного расследования в отношении экс-президента и других высокопоставленных лиц, необходимо провести объективное расследование всех известных фактов", - сказано в плане.
Также в документе говорится, что анализ видеоматериалов и другой информации, обнародованной в СМИ, свидетельствует о наличии в действиях экс-президента Порошенко и других лиц признаков преступлений, предусмотренных:
- ст. 111 УК Украины (Государственная измена),
- ст. 206 УК Украины (Противодействие законной хозяйственной деятельности),
- ст. 231 УК Украины (Незаконное собирание или использование информации, составляющей банковскую тайну),
- ст. 364 УК Украины (Злоупотребление властью и служебным положением, повлекшее тяжкие последствия),
- ст.344 УК Украины (Вмешательство в деятельность государственного деятеля).
Кроме того, опубликованы факты относительно возможного получения Порошенко взятки в размере 200 млн долларов за закрытие уголовного дела в отношении украинской компании, в который работали аффилированные к фигурантам опубликованных разговоров лица, что может свидетельствовать о легализации незаконно полученных средств путем перечисления их на оффшорные счета через подконтрольные компании и наличие в действиях причастных лиц признаков состава преступления, предусмотренного:
- ст. 368 УК Украины (Получение неправомерной выгоды),
- ст. 209 УК Украины (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).
Поэтому, как говорится в плане Портнова, правоохранительные органы должны:
- Определить подследственность за Центральным аппаратом ГБР - немедленно.
- Определить группу прокуроров и группу следователей из числа наиболее опытных - немедленно.
- Установить потерпевших в уголовном производстве (экс-генпрокурор Шокин относительно вмешательства в деятельность лиц, которым был нанесен ущерб незаконными действиями фигурантов разговоров, зафиксированных на пленках) - немедленно.
- Провести допрос народного депутата Украины Деркача по поводу обстоятельств получения им аудиозаписей, опубликованных на пресс-конференции. Одновременно, решить вопрос о получении от него оригиналов записей и носителей с аудиофайлами - в течение одного-двух рабочих дней.
- Провести допрос экс-генпрокурора Шокина по поводу обстоятельств противоправных действий бывших экс-чиновников по устранению его с поста генерального прокурора Украины и по другим обстоятельствам, о которых идет речь в записях - в течение одного-двух рабочих дней.
- Установить и допросить журналистов-расследователей, о которых в начале пресс-конференции сообщает Деркач и от которых он получил аудиозаписи разговоров Байдена и Порошенко. В ходе допроса выяснить источник происхождения аудиозаписей, получить носители, на которых они сохранены - в течение 5 рабочих дней.
- С учетом сложности уголовного производства и необходимости обеспечения независимости журналистской деятельности, в частности пребыванием значительного количества свидетелей и документов, имеющих значение для доказывания на территории США, инициировать в предусмотренном ст.571 УПК Украины создание международной следственной группы для расследования указанных фактов - в течение 15 рабочих дней.
Далее, согласно плану Портнова, должны последовать процессуальные действия, путем которых будут получены доказательства:
- Истребование из Офиса президента и Госучреждения спецсвязи сведений о сеансах разговоров Байдена и Порошенко во время пребывания последнего на посту президента - в течение 10 рабочих дней.
- Получение решения суда о временном доступе ко всем документам, которые содержатся в Верховной Раде и Офисе президента по представлению президента Украины об освобождении от должности генерального прокурора Украины Шокина и представлению на назначение генеральным прокурором Луценко - в течение 15 рабочих дней.
- Получение решения суда о временном доступе ко всем документам, которые содержатся в Верховной Раде о безотлагательном голосовании за увольнение Шокина и назначение Луценко - в течение 15 рабочих дней.
- Получение решения суда о временном доступе ко всем документам по инициативе экс-президента или Кабинета Министрив в части изменения законодательства по увеличению тарифов на коммуналку на 100% - в течение 15 рабочих дней.
- Получение ешения суда о временном доступе к документам, которые содержат информацию о требованиях МВФ в части увеличения тарифов на 75% - в течение 15 рабочих дней.
Далее, согласно плану Портнову, следует получить информацию в порядке международно-правовой помощи:
- Подготовка и отправка запроса о международно - правовой помощи в компетентные органы США по:
- допросу должностных лиц США по поводу обнародованных записей (предоставить развернутый перечень вопросов);
- получению экспериментальных образцов голосов лиц, принимающих участие в телефонных записях с Порошенко;
- получению сведений из Белого дома или других уполномоченных государственных учреждений США по сеансам связи между Порошенко и Байденом в период нахождения последним на посту вице-президента США;
- допросу офицеров связи с стороны США, которые организовывали телефонные разговоры между Байденом и Порошенко;
- установлению источника аудиозаписи;
Срок выполнения: в течение 15 рабочих дней.
- Подготовка и направление запроса о международно-правовой помощи в компетентные органы Великобритании о проведении допроса Гонтаревой по поводу обстоятельств, изложенных в записях; ее контактов с Байденом, влиянию со стороны Порошенко, роли других экс-чиновников Украины. Срок выполнения: в течение 15 рабочих дней
Далее, согласно плану, должно последовать проведение дальнейших следственных действий, в рамках которых нужно:
- Провести допрос Яценюка, в ходе допроса выяснить все известные А. Яценюку сведения об обстоятельствах, изложенных в записях и отдельно выяснить проводил Порошенко совещание по обсуждению вопросов, о которых последний рассказывает в ходе телефонного разговора с Д. Байденом (в том числе и увеличение тарифов)
Срок выполнения: в течение 5 рабочих дней
- Провести допрос В. Гройсмана, в ходе допроса выяснить все известные В. Гройсману сведения об обстоятельствах, изложенных в записях и отдельно выяснить проводил Порошенко совещание по обсуждению вопросов, о которых последний рассказывает в ходе телефонного разговора с Д. Байденом (в том числе и увеличение тарифов), а также организации голосования за освобождение Шокина В. от должности Генерального прокурора Украины;
Срок выполнения: в течение 5 рабочих дней
- Провести допрос А. Данилюка относительно обстоятельств, изложенных в записях и отдельно выяснить проводил Порошенко совещание по обсуждению вопросов, о которых последний рассказывает в ходе телефонного разговора с Д. Байденом, выяснить его роль, а также обстоятельств освобождение Шокина В. от должности Генерального прокурора Украины;
Срок выполнения: в течение 5 рабочих дней
- Установить и допросить других должностных лиц Кабинета Министров, профильных министерств и ведомств, которым могут были известны обстоятельства предоставления незаконных указаний при рассмотрении вопросов, обсуждаемых в записях (в том числе и об увеличении тарифов на коммунальные услуги);
Срок выполнения: в течение 15 рабочих дней
- Установить и допросить экспертов в области коммунальных услуг о наличии экономических предпосылок и обоснованности увеличения тарифов на коммунальные услуги;
Срок выполнения: в течение 15 рабочих дней
- Провести допросы народных депутатов Украины VIII созыва, в частности членов профильного комитета ВРУ на предмет подготовки соответствующих законопроектов относительно осуществления давления на них при голосовании за освобождение Шокина В. от должности Генерального прокурора Украины, а также представления законопроектов, процедуры их рассмотрения, а также оказания давления со стороны экс-президента о необходимости принятия изменений в законодательство в части увеличения тарифов;
Срок выполнения: в течение 15 рабочих дней
- Установить и допросить офицеров связи украинской стороны, которые фигурируют на аудио записях разговоров Д. Байдена и Порошенко, опубликованных Деркачем;
Срок выполнения: в течение 15 рабочих дней
Провести детальный допрос П. Порошенко по поводу обстоятельств, которые обсуждаются на видеосъемках по применению видеофиксации и отобрать экспериментальные образцы голоса в П.Порошенко для обеспечения проведения фоноскопической экспертизы;
Срок исполнения: с учетом потребностей досудебного расследования
Далее план предусматривает проведение экспертизы и связанных с ней действий:
- Осмотр и приобщение к материалам уголовного производства носителя с видео записью пресс-конференции Деркача. Срок выполнения: в течение 5 рабочих дней.
- Назначение и проведение фоноскопических экспертиз на предмет соответствия голосов Порошенко и Байдена, Керри на записях, обнародованных Деркачем, а также отсутствия монтажа. Срок выполнения: относительно сроков проведения определиться позже
После этого план предусматривает такие пункты, выполнение которых должно обеспечиваться постоянно:
- Использование возможностей Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений по розыску и выявления активов подозреваемых и других лиц.
- Другие процессуальные действия, необходимость в которых возникнет по результатам выполнения первоочередных следственных (розыскных) действий.
- На основании собранных доказательств причастным лицам к злоупотреблению властью и служебным положением, противодействия законной хозяйственной деятельности решить вопрос об уведомлении о подозрении и наложения ареста на имущество.
- По результатам анализа материалов уголовного производства решить вопрос о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности за государственную измену.
Напомним, "Страна" подробно рассказывала о том, кто мог слить разговоры Байдена и Порошенко.