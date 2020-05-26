Коронавирус диагностировали у полицейского в составе Объединенных сил. Подхвативший инфекцию боец выполнял задания на одном из блокпостов в Донецкой области. Об этом сообщается в соцсети на странице Операции Объединенных сил.

"Больной сейчас находится в инфекционном отделении медицинского учреждения под наблюдением врачей, состояние его здоровья удовлетворительное. Все, кто контактировал с ним в последнее время изолированы, а в служебных помещениях проведена дезинфекция", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что контактировавшие с заболевшим люди уже прошли медицинский осмотр и тестирование на Covid-19.

Как заверяет командование Объединенных сил, приняты все необходимые меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции в воинских коллективах.

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