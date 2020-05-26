Адвокат экс-президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань рассказал, что его клиент не пришел на допрос в Государственное бюро расследований из-за того, что ему не вручили соответствующую повестку. Вместо этого силовики опубликовали видео с ней у себя на сайте.

Об этом он написал у себя в Facebook.

"Главный герой "видосика" - следователь Дощенко, работает во Втором отделе Управления по расследованию уголовных правонарушений, совершенных военнослужащими, ГСУ ГБР. К чему здесь военнослужащие? ... Следователь Дощенко в видео вроде бы вызывает Петра Порошенко на улицу Петлюры, 15. Однако согласно Приказа ГБР №126 от 15 апреля 2020г. тот следственный отдел расположен на улице Панаса Мирного, 28", - говорится в сообщении.

Кроме того, утверждает Головань, для переноса места допроса необходимо разрешение Порошенко.

"Однако, согласно статье 224 УПК Украины, проводить допрос в месте ином, чем место проведения досудебного расследования, допускается только по согласованию с лицом, которое намерены допросить. Петр Порошенко такого разрешения не давал", - подчеркивается в сообщении.

Адвокат Порошенко рассказал, почему экс-президент не пришел на допрос в ГБР. Скриншот: facebook.com/igor.golovan

Адвокат Порошенко рассказал, почему экс-президент не пришел на допрос в ГБР. Скриншот: facebook.com/igor.golovan

Напомним, сегодня на 11 часов утра был назначен допрос Петра Порошенко в Госбюро расследований. Экс-президента вызвали еще на прошлой неделе по делу о 43 вывезенных из страны картинах.

"Страна" ведет онлайн-трансляцию, что сейчас происходит под зданием ГБР, куда пришли толпа людей и журналистов.