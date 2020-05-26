В то время как большинство регионов Украины в ближайшие дни ожидают дожди, в Карпатах продолжает идти снег. Во вторник, 26 мая, на горе Поп Иван в Ивано-Франковской области заносы достигают 40 сантиметров в высоту.

Об этом сообщается на странице Черногорского поисково-спасательного поста в Facebook.

Уточняется, что по состоянию на 09:30 26 мая в высокогроье Карпат выпало 10-15 сантиметров снега, местами намело до 30-40 см. Утром температура воздуха составляла -2 градуса, ветер северо-западный, около 5 м/с, облачно, туман, ограниченная видимость до 50 метров.

Напомним, за неделю до наступления лета гору Поп Иван Черногорский уже накрывало снегом. Мы публиковали фото заснеженных Карпат.