Народный депутат и председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук выиграл суд у экс-нардепа, лидера "Национального корпуса" Андрея Билецкого и издания "Украинская правда" в деле о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Об этом говорится в решении Печерского районного суда.

Основанием для иска стала публикация Билецкого в разделе "Блоги" под заголовком "Праздник для ветеранов, или праздник для коллаборационистов?", раземещенная 9 мая 2019-го. В частности, он написал: "Отец нынешнего главного лидера российских интересов в Украине Виктора Медведчука был полицаем в оккупированном селе. Как свидетельствуют рассекреченные документы, он не был ни оуновцем, ни партизаном".

Запись Билецкого в блоге УП

По мнению Медведчука, эта информация является недостоверной и должна быть опровергнута. В подтверждение своего иска он предоставил ряд документов.

В частности, выяснилось, что в апреле 1944 года отца Медведчука обвинили в контрреволюционной националистической деятельности, в том числе в преступлениях, предусмотренных ст.ст.58 / 2, 58/10, ч.2 ст.58 / 11 УК РСФСР. Военный трибунал Первой танковой армии приговорил его к восьми годам заключения и четырем годам ссылки.

Уже в июле 1995 года начальник отдела военной прокуратуры Центрального региона Украины, полковник юстиции А. Амонс составил вывод, что действия отца Медведчука не имеют состава преступления, предусмотренные статьями 54-2 и 54-11 УК УССР. Поэтому он осужден необоснованно и подлежит реабилитации. Также в заключении указано, что на него распространяется действие ст.1 Закона Украины "О реабилитации жертв политических репрессий в Украине" от 17 апреля 1991 года.

Суд отметил, что ни Билецкий, ни "Украинская правда" не воспользовались правом предоставить свои отзывы на иск нардепа от ОПЗЖ. Это подтверждают возвращенные конверты, которым суд известил ответчиков об открытии производства по гражданскому делу.

Таким образом, Печерский райсуд пришел к выводу, что изложенная в статье Билецкого информация об отце Виктора Медведчука является недостоверной. Суд обязал СМИ опровергнуть эту информацию. Решение суда может быть обжаловано путем подачи апелляционной жалобы в течение 30 дней (решение первой инстанции было вынесено 8 мая 2020 года).

Ранее "Страна" писала, что в январе-2020 Верховный суд окончательно запретил "Громадському" называть праворадикалов С14 "неонацистами".

А в июле-2019 Виктор Медведчук рассказывал, как стал кумом президента РФ Владимира Путина, и почему президент РФ считает его националистом.