Бывший президент Украины Петр Порошенко во вторник, 26 мая, вместо допроса в Государственном бюро расследований по незаконному вывозу картин, отправился на открытие выставки, куда привез 43 работы известных художников, которые проходят по этому делу.

Трансляция открытия опубликована на странице Порошенко в Facebook.

"Сегодня 26 мая в 11:00 посмотрев "видосики" со стороны ГБР по расследованию факта тайного вывоза 43 работ выдающихся мирового уровня художников, которые связаны с Украиной, я хочу сказать, что сейчас вы на открытии очень важной выставки", - рассказал Порошенко.

По словам бывшего президента, идею провести выставку 43 картин известных художников в киевском музее Ивана Гончара принадлежит его жене Марине. В выставочном зале весят работы из личной коллекции семьи Порошенко, которые он собирал "за долго до войны, чтобы вернуть Украине то, что принадлежит ей по праву".

Кроме того, Порошенко выразил благодарность правоохранительным органам, которые ускорили процесс создания этой выставки открытием дела.

Под каждой картиной размещены оригиналы таможенных деклараций, которые подтверждают подлинность картин.

"Самыми ценными экспонатами будут эти документы - оригиналы таможенных деклараций по всем 43 работам, перечень этих работ и платежная доверенность на оплату этих работ, которая была осуществлена из моего личного фонда после оплаты всех необходимых налогов государству", - рассказал экс-президент.

По его словам, после завершения карантина картины останутся в музее и все желающие смогут бесплатно с ними ознакомиться.

Напомним, сегодня на 11:00 Порошенко должен был явиться на допрос в ГБР. Его вызвали в бюро еще на прошлой неделе по делу о 43 вывезенных из страны картинах, среди которых работы кисти Айвазовского, Сурикова, Репина, Глазунова.

Подробнее об этом деле можно прочитать в нашем материале "Русская красавица" Порошенко. Что известно о "деле 43 картин", по которому экс-президента вызывают на допрос.