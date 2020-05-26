В среду, 27 мая, в Украине будет дождливо и прохладно. Избежать осадков удастся Донецкой и Луганской областям, а также Запорожью и Николаеву.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Похоже, что в ближайшее время самым популярным именем может стать Ихтиандр. Потому такое количество влаги на нас ежедневно падает с неба, что начинаешь бояться, не выросли ли у нас случайно хвост, плавники и жабры. И завтра особых изменений в синоптической ситуации не видно", - написала Диденко.

По данным синоптика, 27 мая в большинстве областей Украины ожидаются дожди. Исключением станет часть востока Украины - преимущественно Луганская и Донецкая области - и Запорожье с Николаевской областью. Ветер в среду будет северо-восточным, 3-8 м/с.

Что касается температуры воздуха, по словам Натальи Диденко, завтра она продолжит буксовать и держаться на невысоком уровне. Так, в большинстве областей Украины ожидается +15...+19 градусов, на юге, на востоке, в Днепре с районами - +17...+22 градуса. В Киеве в среду вероятен дождь, ночью +10 градусов, днем +17.

"Поскольку в ближайшее время устойчивой сухой погоды не видно, записываемся на мастер-класс к одному украинскому высокому политику - будем учиться ходить между капельками", - заключила Наталья Диденко.

Напомним, синоптик сообщила, что циклон над Черным морем будет портить погоду в Украине до второй половины текущей недели.