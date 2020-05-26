Киевские полицейские в рамках расследований уголовного дела по факту убийства изъяли 400 тысяч долларов так называемого "воровского общака". Кроме того, правоохранители уже сообщили подозрение бывшему "вору в законе" Андрею Недзельскому.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Деньги, оружие, "черновые" записи и документы, которые могут свидетельствовать о совершении других преступлений, изъяли работники Департамента стратегических расследований, следователи Главного следственного управления Нацполиции и офиса Генерального прокурора Украины в рамках уголовного производства, расследуемого по факту умышленного убийства. В совершении этого преступления заочно уже сообщено о подозрении "вору в законе" по кличке "Андрей Львовской" или "Неделя", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по факту умышленного убийства, которое произошло еще в 2009 году, было проведено 45 обысков в разных регионах Украины. Убитым оказался друг "Недели".

"На то время "Андрей Львовский" стремился получить самый высокий статус в преступной иерархии, а его товарищ собирался инициировать так называемую "сходку" и пожаловаться на него лидерам криминального мира. В случае такого собрания подозреваемый не смог бы получить статус "вора в законе", поэтому он решил избавиться от своего компаньона", - утверждают полицейские.

В Киеве изъяли "воровской общак" в почти полмиллиона долларов. Фото: mvs.gov.ua

А спусти три года, в 2012-м, Недзельского все же "короновали", поставив отвечать за "общак".

В Киеве изъяли "воровской общак" в почти полмиллиона долларов. Фото: mvs.gov.ua

Напомним, в феврале этого года полиция задержала семерых подозреваемых в стрель в Мукачево. Среди них, по данным "Страны", есть и криминальный авторитет Евгений Дребитко по прозвищу "Белый", которого поставил "Неделя".

Также мы сообщали, что в октябре прошлого года "Неделю" раскороновали из-за всплывшего факта о том, что он хотел расправиться со своим конкурентом руками полиции. Для этого Недзельского пригласили на свадьбу, где сломали ему нос и челюсть.