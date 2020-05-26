Во вторник, 26 мая, в киевском метро в час пик увеличилось количество людей по сравнению с понедельником, когда подземка только запустилась после двух месяцев простоя.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Стоит отметить, что людей в метро все же меньше, чем в докарантинный период. При этом большинство пассажиров в масках, но дистанцию никто не соблюдает.

Несмотря на работу метро, столицу все еще сковывают пробки. Сильнее всего движение затруднено на мостах с левого берега на правый. По данным Google maps, самый крупный затор - на Южном мосту, где произошло ДТП с одним из деформационных швов. В результате этого на левом берегу образовались пробки на Днепровской набережной, Броварском шоссе, возле станций метро Позняки, Славутич, Осокорки, Дарница, Левобережная.

Пробки наблюдаются и на Северном мосту, где произошли сразу четыре ДТП. На правом автомобили застряли на Набережном шоссе, утруднен проезд по Подолу. Традиционно пробки наблюдаются на бульваре Тараса Шевченко и проспекте Победы.

Отметим, что такое увеличение числа пассажиров, возможно, связанно с тем, что сегодня в Киевской области ослабили карантин и разрешили работу городского, междугородного и внутриобластного транспорта.

Напомним, вчера Киеве и Харькове после двухмесячного карантина открылось метро. Как мы писали, всего подземки обоих городов за время простоя получили убыток в 780 миллионов гривен.