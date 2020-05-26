В Киеве за минувшие сутки выявили 58 случаев коронавируса. Это в два раза больше, чем днем ранее, 25 мая, когда сообщалось о 29 заболевших. Всего в столице по состоянию на утро вторника, 26 мая, Covid-19 обнаружили у 2 710 пациентов.

Об этом свидетельствуют данные СНБО.

За минувшие сутки в столице умер один пациент с Covid-19, общее число летальных случаев увеличилось до 61. 33 человека за прошлые 24 часа смогли преодолеть коронавирус, общее количество выздоровевших жителей Киева - 393.

Кроме того, сообщается о 105 новых подозрениях на коронавирус, зафиксированных в течение минувших суток, при этом вчера их было всего 46, 24 мая - 76.

Напомним, по состоянию на утро 26 мая количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 21 584 человек.