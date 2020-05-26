Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что новый этап ослабления карантина в стране начнется с 1 июня. Предполагается, что заработаю спортзалы, бассейны и железнодорожные перевозки.

Об этом он сообщил на брифинге, который транслировался на странице министерства здравоохранения в Facebook.

"Начну с ослабления карантина, что ожидается уже 1 июня. При условии, что будут достигнуты определенные индикаторы эпидемической ситуации. Планируется открытие бассейнов и спортзалов. Также посещение образовательных занятий, но при условии, что в группе будет не больше 10 человек", - сказал он.

Кроме того, по словам Ляшко, планируется запустить железнодорожные и межобластные пассажирские перевозки.

"Что касается бассейнов и спортзалов – в ближайшее время на сайте министерства здравоохранения будут размещены рекомендации относительно противоэпидемических норм. Они должны будут соблюдены в случае, если владелец решит открыться", - рассказал он.

В Украине анонсировали новый этап ослабления карантина. Смотреть с 6:20. Видео: faceboo/Міністерство охорони здоров'я

На этом же брифинге министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что полноценная работа ресторанов и кафе в Украине возобновится не ранее 10 июня.

Также "Страна" писала, что спортзалы планировали открыть еще 22 мая, но в последний момент передумали и перенесли открытие на первый день лета.