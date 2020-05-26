Размер совокупного государственного долга в Украине за апрель увеличился на 1,05 миллиардов долларов в иностранной валюте. При этом в национальной валюте наоборот, уменьшился на 2,7%.

Об этом свидетельствуют данные министерства финансов Украины.

"За апрель 2020 года государственный и гарантированный государством долг Украины в эквиваленте в национальной валюте уменьшился на 2,7% - до 2 196 млрд грн, а в эквиваленте в иностранной валюте вырос на 1,3% - до 81,4 млрд долларов США", - говорится в сообщении.

Чиновники уточнили, что больше всего на состояние государственного долга повлияли колебания на валютном рынке: в апреле гривна укрепилась по отношению к доллару на 4,04%.

Общий размер государственного долга, по состоянию на 30 апреля, составил 1 934,89 млрд гривен (71,74 млрд долларов).

Напомним, в марте сообщалось, что размер государственного долга Украины за два месяца 2020 года увеличился на 2,6% или более чем на 4,6 миллиарда гривен.

Также "Страна" писала, что в конце прошлого года госдолг Украины в долларовом эквиваленте вырос на 1,54 млрд долларов по сравнению с ноябрем. За год госдолг увеличился на 6,05 млрд долларов.