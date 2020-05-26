В Украине 25 мая началась регистрация на дополнительную сессию ВНО-2020. Она будет проходить 24 июля-10 августа, однако сдать тестирование в это время могут не все желающие, а лишь те, кто пропустил регистрацию на основную сессию по уважительным причинам.

Об этом сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования.

График дополнительной сессии ВНО-2020:

24 июля - физика;

28 июля - математика;

29 июля - испанский язык;

30 июля - французский язык;

31 июля - немецкий язык;

3 августа - английский язык;

4 августа - украинский язык и литература;

5 августа - биология;

6 августа - история Украины;

7 августа - география;

10 августа - химия.

Результаты дополнительной сессии обещают обнародовать до 14 августа. Зарегистрироваться можно с 25 мая по 9 июня.

Принять участие в дополнительной сессии может тот, кто:

не смог зарегистрироваться во время основного периода регистрации и находятся на территории, на которой установлен карантин, режим ЧС или ЧП;

принимал участие в АТО или относится к категории лиц с неконтролируемым территорий и не зарегистрирован для участия во внешнем оценивании в основной период;

проживает на временно оккупированной территории или в населенных пунктах, где органы государственной власти временно не осуществляют своих полномочий, или переселился и не зарегистрировались в основной период регистрации;

по решению судов находится в учреждениях исполнения наказаний, следственных изоляторах;

должен сдавать государственную итоговую аттестацию в форме внешнего оценивания, но по уважительным причинам не смог зарегистрироваться в основной период регистрации (такие лица регистрируются для участия в дополнительной сессии только по учебным предметам, по которым им будут зачислены результаты внешнего оценивания как оценки государственной итоговой аттестации).

Напомним, основная сессия ВНО в 2020 году пройдет с 25 июня по 17 июля. Мы публиковали полный график.

Также мы публиковали график проведения пробного ВНО-2020 и оглашения его результатов.