В Украине проведут дополнительную сессию ВНО-2020. Фото: PxHere

В Украине 25 мая началась регистрация на дополнительную сессию ВНО-2020. Она будет проходить 24 июля-10 августа, однако сдать тестирование в это время могут не все желающие, а лишь те, кто пропустил регистрацию на основную сессию по уважительным причинам. 

Об этом сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования.

График дополнительной сессии ВНО-2020:

  • 24 июля - физика;
  • 28 июля - математика;
  • 29 июля - испанский язык;
  • 30 июля - французский язык;
  • 31 июля - немецкий язык;
  • 3 августа - английский язык;
  • 4 августа - украинский язык и литература;
  • 5 августа - биология;
  • 6 августа - история Украины;
  • 7 августа - география;
  • 10 августа - химия.

Результаты дополнительной сессии обещают обнародовать до 14 августа. Зарегистрироваться можно с 25 мая по 9 июня.

Принять участие в дополнительной сессии может тот, кто: 

  • не смог зарегистрироваться во время основного периода регистрации и находятся на территории, на которой установлен карантин, режим ЧС или ЧП;
  • принимал участие в АТО или относится к категории лиц с неконтролируемым территорий и не зарегистрирован для участия во внешнем оценивании в основной период;
  • проживает на временно оккупированной территории или в населенных пунктах, где органы государственной власти временно не осуществляют своих полномочий, или переселился и не зарегистрировались в основной период регистрации;
  • по решению судов находится в учреждениях исполнения наказаний, следственных изоляторах;
  • должен сдавать государственную итоговую аттестацию в форме внешнего оценивания, но по уважительным причинам не смог зарегистрироваться в основной период регистрации (такие лица регистрируются для участия в дополнительной сессии только по учебным предметам, по которым им будут зачислены результаты внешнего оценивания как оценки государственной итоговой аттестации).

Напомним, основная сессия ВНО в 2020 году пройдет с 25 июня по 17 июля. Мы публиковали полный график.

Также мы публиковали график проведения пробного ВНО-2020 и оглашения его результатов.

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