Сегодня на 11 часов утра был назначен допрос Петра Порошенко в Госбюро расследований. Экс-президента вызвали еще на прошлой неделе по делу о 43 вывезенных из страны картинах.

По неофициальным пока данным, это были полотна русских мастеров, которые находились в частной коллекции президента, но покинули страну. Среди них - картины кисти Айвазовского, Сурикова, Репина, Глазунова (в том числе "Русская красавица").

Не исключено, что они попали на виллу Порошенко в Испании. О том, что там есть картинная галерея, еще в 2016 году сообщали журналисты.

Детальнее об этом деле - в материале "Страны" "Русская красавица" Порошенко. Что известно о "деле 43 картин", по которому экс-президента вызывают на допрос.

Мы следим за допросом по новому уголовному делу против экс-президента.

11:28 Порошенко запустил стрим, связанный с расследованием ГБР по картинам. Он привез коллекцию своих домашних картин в музей Ивана Гончара в Киеве. Там он рассказывает о повестке в ГБР - то есть президент был в курсе о допросе, но не явился на него.

11:16 Адвокат Порошенко Игорь Головань написа в Facebook пост, в котором объяснил, почему экс-президент не явится на допрос: ему не вручили повестку, а только опубликовали видео с ней на сайте ГБР.

"Порядок осуществления вызова в уголовном производстве урегулирован статьей 135 УПК Украины, и там о "видосиках" - ни слова. Лицо вызывается к следователю путем вручения повестки", - пишет Головань.

11:06 Порошенко пока на допрос не явился. По крайней мере, на главном входе его не было.

10:45 Под зданием ГБР тихо, группы поддержки экс-президента нет.

Как показывает практика предыдущих допросов, если нет поддержки - то и Порошенко не будет.

Здесь находятся только журналисты, солдаты Нацгвардии,, а также сотрудники полиции, которые обеспечивают охрану общественного порядка.

10:43 Разбор "картинного" дела Порошенко в блоге Ясно.Понятно Олеси Медведевой.

10:38 Повестка Петру Алексеевичу на допрос.