Со вторника, 26 мая, Чехия откроет пункты пропуска на границах с Австрией и Германией. Правда, пускать в страну будут не всех. А чтобы не отправиться на двухнедельный карантин, прибывшие должны будут предоставить справку об отсутствии у них Covid-19.

Об этом со ссылкой на европейские СМИ пишет "Интерфакс".

Так, с 26 мая на территорию Чехии из Австрии и Германии могут попасть:

граждане страны,

иностранцы, имеющие вид на жительство,

студенты стран ЕС,

лица, совершающие деловые поездки.

Въезжающие должны предоставить документ, подтверждающий отсутствие у них коронавируса нового типа, иначе они обязаны провести две недели на карантине.

Со среды, 27 мая, Чехия откроют границу со Словакией. Но граждан каждой из этих стран через пункты пропуска будут пускать только с условием, что срок их поездки не будет превышать 48 часов, а затем они вернутся домой.

Отметим, что с 25 мая в Чехии начался очередной этап смягчения карантинных ограничений. В стране разрешили массовые мероприятия, открыли бары и рестораны, а также отели. Впрочем, масочный режим по-прежнему действует в закрытых помещениях, общественном транспорте и прочих местах, где социальная дистанция составляет менее 2 метров.

Чехия частично сняла ограничения на поездки для своих граждан за рубеж 14 апреля. Люди могут покинуть страну по семейным обстоятельствам или поехать в командировку. При этом если срок их пребывания за рубежом составляет более 24 часов, то они обязаны соблюдать двухнедельный карантин по возвращении страну.

Напомним, ранее Чехия планировала открыть границы с Германией и другими соседями уже с 15 июня.