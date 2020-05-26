Всемирная организация здравоохранения остановила испытания препаратов от малярии - гидроксихлорохина и хлорохина в качестве лекарства от коронавирусной инфекции Covid-19.

Основная причина - лекарство оказалось небезопасным: среди пациентов, которые принимали препараты наблюдается более высокий уровень смертности.

Между тем Украина активно закупает этот препарат у Штатов и использует для лечения больных.

Разбирались, почему запрещенные ВОЗ препараты включены в список рекомендуемых в нашей стране.

Что известно про хлорохин и гидроксихлорохин

Оба препарата - представители одной группы так называемых "противомалярийных" средств.

Американское правительство возлагало на лекарство большие надежды. В феврале профильное издание Nature писало о том, что "хлорохин эффективно ингибирует (подавляют - Ред.) недавно появившийся новый коронавирус в пробирке". А президент США Дональд Трамп в марте на этапе тестирования препарата заявил, что "сочетание гидроксихлорохина и азитромицина может быть "очень, очень хорошим".

"Есть реальная вероятность того, что они могут иметь колоссальное влияние, могут быть даром Господа. Если они сработают, это изменит все", - сказал Трамп. Он также привел пример, когда американец вылечился после приема препаратов от малярии. Трамп также заявлял, что и сам принимает гидроксихлорохин для профилактики заражения коронавирусом, хотя это и нарушало предписания Минздрава США.

Отметим, что побочных эффектов у этих двух препаратов столько, что они действительно могут привести к непредвиденным осложнениям. О чем сказано даже в инструкции к ним:

Хлорохин (гидроксихлорохин) - разработанное в лабораториях Bayer в 1934 году ( то есть еще при нацистах) средство, которое успешно использовалось против малярии. Оно подавляет стволовые клетки, а в химиотерапии используется как дополнительный агент, усиливающий действие химиотерапевтических препаратов. По одной гипотезе, зараженная коронавирусом клетка при использовании хлорохина погибнет раньше, чем из нее выйдет вирус.

По другой гипотезе, хлорохин не влияет на вирус, а воздействует на иммунные клетки человека. То есть инфицированный переживает болезнь с малой температурой. При этом хлорохин обладает выраженным иммунодепрессивным действием.

Среди побочных эффектов хлорохина: рвота и тошнота, боль в животе, судорожные припадки, психоз, помутнение роговицы, нарушение зрения и помутнение сетчатки глаза, звон в ушах, выпадение волос и многое другое.

Почему ВОЗ не рекомендует его к лечению

По словам гендиректора ВОЗ Тедроса Адана Гебрейесуса, хлорохин и гидроксихлорохин увеличивают риск летального исхода больных с коронавирусом нового типа SARS-CoV-2. Таковы результаты масштабного медицинского исследования, опубликованного в медицинском журнале The Lancet в пятницу, 22 мая.

Авторы исследования утверждают, что среди пациентов, принимавших лекарства от малярии самостоятельно или в комбинации с макролидом (один из антибиотиков), зафиксирован более высокий уровень смертности.

Так, в исследовании участвовали 96 000 пациентов из 671 больницы на шести континентах. Их разделили на четыре группы: первая принимала гидроксихлорохин (смертность составила 18%), вторая - хлорохин (смертность на уровне 16,4%), а третья - один из двух медикаментов в сочетании с антибиотиками (хлорохин с антибиотиками - смертность 22,8%, гидроксихлорохин с антибиотиком - смертность достигла 23,8%). Четвертая группа лечилась, не принимая ни одно из этих лекарств (смертность всего 9%).

Таким образом, у пациентов с коронавирусом, принимавших во время лечения противомалярийные препараты, риск умереть был на 45% выше, чем у остальных больных.

Поэтому ученые решили изучить все доступные на данный момент доказательства, параллельно приостановив использование гидроксихлорохина. Это касается только использования гидроксихлорохина и хлорохина для лечения COVID-19. Указанные лекарства "продолжают считаться безопасными для пациентов с аутоиммунными заболеваниями и малярией", добавил Гебрейесус.

Как препарат используют в Украине

В Украине Минздрав принял единый государственный протокол лечения зараженных коронавирусом еще 2 апреля. По словам главы Минздрава Максима Степанова, документ разработан с учетом опыта других стран. Впрочем, на первое место здесь вышли разрекламированные в Америке "хлорохин" и "гидроксихлорохин".

В протоколе лечения эти препараты рекомендованы к применению даже детям. А в зависимости от противопоказаний и течения болезни назначают такие комбинации: гидроксихлорохин, хлорохин, лопинавир, ритонавир, осельтамивир.

В протоколе говорится, что Гидроксихлорохин (и его аналог хлорохин) рекомендован для лечения возрастных пациентов при заболевании Covid-19 средней степени тяжести, а также пациентов, которые входят в группу риска. Также средство назначают больным, находящимся в реанимации. Однако прием препарата рекомендуют сразу же прекратить, если пациент продолжает лечение дома.

Обращается внимание, что беременность не является противопоказанием.

Уже через неделю в протокол лечения добавили японский "фавипиравир", а для "гидроксихлорохина" и "хлорохина" Минздрав утвердил упрощенную процедуру закупок.

При этом в протоколе не скрывается, что в мире отсутствует специфическое противовирусное лечение коронавирусной болезни (Covid-19). Лекарства с действующим веществом Гидроксихлорохин в Украине стоили около 600 грн, но сейчас их практически нет в аптеках и на сайтах по продаже лекарств. все потому, что Кабмин ввел госрегулирование цен на гидроксихлорохин, фавипиравир и ремдесивир.

Министр здравоохранения регулярно отчитывается о закупках все новых партий гидроксихлорохина, который распределяют по регионам Украины для лечения больных коронавирусом, несмотря на озвученную смертельную опасность. Одна из последний партий в 1400 упаковок прибыла в Украине в конце апреля.