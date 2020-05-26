Во вторник, 26 мая, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что полноценная работа ресторанов и кафе будет возможна не раньше 10 июня.

Об этом он сообщил во время брифинга, который транслировался на странице ведомства в Facebook.

"Если мы говорим о кафе и ресторанах, сейчас возможна работа открытых террас. Кроме того, работа "на вынос". Что касается полноценной работы ресторанов и кафе – это возможно, начиная с 10 июня", - сказал он.

При этом, утверждает Степанов, они относятся "с пониманием" к просьбам представителей бизнеса возобновить работу, но из-за эпидемиологической ситуации пока что не могут пойти им на встречу.

"Мы с пониманием относимся к просьбам наших предпринимателей относительно полноценного открытия, но то, что касается эпидемиологической ситуации в Украине на сегодняшний день и тех мероприятий, которые проводятся, они не позволяют полноценного открытия этих заведений", - рассказал он.

Рестораны и кафе смогут полноценно работать не раньше 10 июня. Смотреть с 3:15. Видео: facebook.com/moz.ukr

Напомним, бизнес в Украине начал выходить из карантина. С апреля число активных вакансий увеличилось почти на 30%, а водители ездят на 30% больше, чем до карантина.