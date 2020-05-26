В Японии, где в середине мая досрочно отменили режим ЧС в 39 из 47 префектур, каждому жителю выплатят 100 000 иен (около 930 долларов, порядка 25 000 грн). В большинстве регионов страны пособия уже выдают.

Об этом сообщил министр общенациональных дел Санаэ Такаити, пишет со ссылкой на Кyodo РИА Новости.

Так, на сегодня выплаты уже стартовали в 1 388 из 1 741 административной единице страны, это 79,7%. В остальных начислять пособия начнут в течение вторника.

Решение о выплатах всем жителям страны единовременного пособия было принято в конце апреля и включено в пакет дополнительных бюджетных мер для борьбы с коронавирусом. Только на эту меру выделено 8,89 трлн иен (около 83 млрд долларов).

Первоначально рассматривалось оказание помощи в три раза большего размера, но только нуждающимся. Однако в итоге пособия решили выплачивать всем, но с расчетом, что более обеспеченные слои населения сами откажутся от помощи, не подавая заявления.

Так, например, поступили члены правительства Японии. Кабинет в полном составе, включая премьер-министра Синдзо Абэ, министров и их заместителей откажется от получения пособия.

Напомним, в России правительство приняло решение о разовых выплатах на каждого ребенка в возрасте с 3 до 15 лет в размере 10 тысяч рублей.