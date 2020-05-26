Министерство здравоохранения Украины опубликовало инфографику выхода областей из карантина. На ней видно, какие ограничения сняты в разных регионах страны.

Об этом сообщил телеграм-канал Министерства здравоохранения "Коронавірус_інфо".

"В воскресенье, 25 мая, в ряде областей Украины ослабили карантин, введенный из-за коронавируса. Стали доступны спортивные мероприятия, открылись учреждения дошкольного образования и метрополитен. Так, всего процесс затронул пять областей: Киевскую, Луганскую, Николаевскую, Тернопольскую и Хмельницкую. В них разрешены спортивные и религиозные мероприятия, работа отелей и пассажирских перевозок", - говорится в сообщении.

А вот детские сады и автотранспорт сегодня откроют только в Киевской области. С первого июня они возобновят работу в Ивано-Франковской и Черниговской областях.

Инфографика ослабления карантина в разных регионах Украины. Фото: t.me/COVID19_Ukraine

Напомним, во время карантина, вызванного пандемией коронавируса, украинцы больше поправлялись на карантине, нежели худели. Всего вес набрали 38% граждан, а похудели - всего 6,5%.

Ранее сообщалось, что во время карантина 30% украинцев влезли в долги. Также мы писали, как граждане нашей страны экономят во время карантина. 82% украинцев покупают меньше продуктов, а 77% не оплатят коммуналку.